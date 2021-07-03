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Зеленский позвонил сборной Украины. Видит шанс "поучить" сборную Англии

03.07.2021, 13:03
Зеленский позвонил сборной Украины. Видит шанс
Разговор Зеленского со сборной Украины перед матчем с Англией, Евро-2020 (фото - Володимир Зеленський, Facebook)

Президент Владимир Зеленский позвонил сборной Украины перед матчем с Англией на Евро-2020, он считает, что у украинцев есть шанс "поучить" англичан. Об этом сообщил сам Зеленский в Facebook.

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"Поговорили, посмеялись, настроились! Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют "отцами футбола", у нас – один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот – сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей", – написал он.

Зеленский также пожелал сборной Украины "ловить свою игру" и думать лишь о победе. "А мы сделаем все, чтобы вы ни на мгновение на забывали: с вами на поле – 40 миллионов украинцев", – добавил президент.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский сборная украины сборная Англии сборная евро-2020
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