Зеленский позвонил сборной Украины. Видит шанс "поучить" сборную Англии
Президент Владимир Зеленский позвонил сборной Украины перед матчем с Англией на Евро-2020, он считает, что у украинцев есть шанс "поучить" англичан. Об этом сообщил сам Зеленский в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Поговорили, посмеялись, настроились! Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют "отцами футбола", у нас – один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот – сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей", – написал он.
Зеленский также пожелал сборной Украины "ловить свою игру" и думать лишь о победе. "А мы сделаем все, чтобы вы ни на мгновение на забывали: с вами на поле – 40 миллионов украинцев", – добавил президент.
Читайте также: "Это не шахматы". Травмированный форвард сборной Украины простил футболиста Швеции
- Сегодня сборная Украины сыграет с Англией на Евро-2020. Победитель матча сыграет в полуфинале с победителем пары Чехия – Дания.
- Участники другого полуфинала уже определены – Италия сыграет с Испанией.
- Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Читайте также: Евро-2020. Посольство Британии напомнило о Донецке и Крыме перед матчем Украина – Англия
Комментарии