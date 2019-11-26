Футбол. "Ман Сити" vs "Шахтер": где и когда смотреть - видео

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Украинцы попытаются сократить расстояние до лидирующего в группе английского гранда

Сегодня в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирное положение:

"Манчестер Сити" лидирует в группе С: в их активе десять зачетных пунктов, отрыв от преследователей составляет пять очков. Подопечные Хосепа Гуардиолы ранее обыграли "Шахтер" (0:3), "Динамо" Загреб (2:0) и разгромили "Аталанту" (5:1). В предыдущем туре "горожане" сенсационно потеряли очки в матче с все той же "Аталантой" (1:1).

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"Шахтер" вместе с загребским "Динамо" делят вторую-третью позиции в группе – у них по пять очков. О паритете клубов говорят и результаты их встреч – команды дважды сыграли в ничью 2:2 и 3:3. В последнем матче произошел редкий камбек. К 90+1 минуте "Шахтер" уступал со счетом 3:1, однако к 90+8 смог отыграть два гола. Причем последний был забит с пенальти, которое заработал вратарь Андрей Пятов. Смотрите видео драматичной развязки поединка.

Единственную победу в турнире горняки добыли на выезде, обыграв на последних минутах "Аталанту" 2:1 - видео голов

Форма команд:

"Манчестер Сити" в предыдущем туре АПЛ обыграл гранда английского футбола - лондонский "Челси" (2:1). Однако за две недели до этого горожане со счетом 3:1 уступили "Ливерпулю" - главному конкуренту в борьбе за титул чемпионов Англии.

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"Шахтер" обыграл ФК "Львов" (4:1 – смотрите видеообзор игры) и ранее победил в принципиальном поединке против киевского "Динамо" (1:0 - видео гола).

Кадровые потери:

"Шахтер" прибыл на Туманный Альбион без двух своих лидеров. Тайсон не сможет помочь своим партнерам из-за повреждения, а Марлос – из-за дисквалификации, он получил красную карточку в предыдущем матче.

Из-за проблем с сухожилием за "Манчестер Сити" не сыграет живая легенда – лучший бомбардир в истории клуба – Серхио Агуэро. Дисквалификацию схлопотал резервный голкипер горожан Клаудио Браво. Также под вопросом участие Александра Зинченко, Лероя Сане и Эмерика Ляпорта.

Где и когда смотреть матч:

Поединок начнется сегодня, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн трансляцию матча можно будет в эфире телеканала Футбол 1.

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Фото: uefa.com

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