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Квалификация Лиги чемпионов. Сегодня "Шахтер" играет с "Генком" – где и когда смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 06:40
Шахтер - Генк (фото - пресс-служба ФК Шахтер Донецк)
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Сегодня донецкий "Шахтер" и "Генк" из одноименного бельгийского города сыграют ответный матч квалификации Лиги чемпионов.

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Игра пройдет в Киеве на НСК Олимпийский. Смотреть онлайн трансляцию матча "Шахтер" – "Генк" можно будет во вторник 10 августа в 20:30 на канале Футбол 1 и платформе OLL.TV.

Первый поединок в Бельгии завершился победой "Шахтера" – 1:2. Минимальную победу горнякам принесли голы Тете (с пенальти) и Алана Патрика.

В следующей стадии плей-офф победитель пары "Шахтер" – "Генк" сыграет с победителем пары "Монако" – "Спарта" Прага (2:0 после первого матча в пользу французов).

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"Шахтер" считается фаворитом сегодняшней игры: букмекеры принимают ставки на его победу с коэффициентами 1.9-2.0, на победу их оппонентов – 3.5-4.15. Однако с этого сезона в турнирах УЕФА не действует правило преимущества выездного гола – это значит, что "Шахтер" не устроит для выхода в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов сегодняшнее поражение 0:1.

Украинцам сегодня надо как минимум не проиграть. Если же общий счет по итогу двух встреч будет равным, команды сыграют два экстра-тайма по 15 минут, а если и в них результат не изменится – пробьют серию пенальти.

"Шахтер" подходит к матчу с "Генком" после первого поражения Роберто Де Дзерби на посту главного тренера донецкого клуба в официальных матчах. В субботу "горняки" проиграли "Александрии" со счетом 1:2 в Украинской Премьер-Лиге.

"Генк" же наоборот со счетом 1:2 обыграл "Кортрейк" в Лиге Жюпиле – чемпионате Бельгии.

  • Из еврокубков уже вылетел один представитель Украины: с финским "КуПС" не справилась полтавская "Ворскла" и вылетела из Лиги конференций.
  • Также Украину в турнирах УЕФА представляют: "Динамо" Киев (будет играть в группе ЛЧ осенью), "Заря" Луганск (сыграет в группе Лиги Европы), "Колос" Коваливка (играет в квалификации Лиги конференций, 0:0 после первого матча с "Шахтером" из Караганды).

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Марк Сировой
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