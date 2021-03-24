Сегодня, 24 марта, сборная Украины и Франции сыграют первый матч в рамках отборочного этапа на Чемпионат мира по футболу-2022, который состоится в Катаре. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

История встреч

Последний раз Украина играла с Францией осенью 2020-го в товарищеском матче. Тогда ослабленная вспышкой коронавируса команда главного тренера Андрея Шевченко проиграла действующим чемпионом мира с рекордным счетом 7:1.

Также в 2013-м Украина встречалась с Францией в плей-офф отбора на ЧМ. После победы 2:0 в Киеве украинцы проиграли 3:0 в Париже и покинули турнир.

Всего команды встречались 10 раз: шесть раз выигрывала Франция, один – Украина, трижды была ничья. Общий счет – 21:6 в пользу французов.

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Кадровые потери

В сегодняшнем матче сборная Украины не сможет рассчитывать на травмированных Беседина, Цыганкова (оба – "Динамо") и Степаненко ("Шахтер"), а также заразившихся коронавирусом Харатина ("Ференцварош") и Корниенко ("Шахтер"). Из-за особенностей французских противоэпидемичных правил не смогли взять в Париж и Довбика (Днепр-1), которого несколько дней назад довызвали в сборную.

Сборная Франции подходит к поединку практически без кадровых потерь. Главный тренер Дидье Дешам заявил 26 игроков, среди которых и молодая звезда "ПСЖ" – Килиан Мбаппе.

Где и когда смотреть матч онлайн

Матч отбора на ЧМ-2022 Франция – Украина состоится в среду 24 марта в Париже на Стад де Франс. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Онлайн трансляцию покажут каналы Украина и Футбол 1, а также платформы MEGOGO, OLL.TV, Vodafone TV, Киевстар Футбол TV и Воля TV.

Сборная Украины выступает в группе D отбора на ЧМ-2022. В списке соперников – Франция, Босния и Герцеговина, Финляндия и Казахстан.

Чемпионат мира в Катаре планируется провести с 21 ноября по 18 декабря 2022-го.

Франция является действующим чемпионом мира по футболу. В 2018-м в финале ЧМ она обыграла Хорватию – 4:2.

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Марк Сировой

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