В ночь на 26 сентября по киевскому времени на стадионе футбольной команды "Тоттенхем Хотспур" в Лондоне состоится мегафайт с участием чемпиона мира в профессиональном боксе по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Александра Усика.
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Это шоу организовала Matchroom Boxing, промоутерская компания влиятельного в мире бокса функционера Эдварда Хирна.
На счету британца Джошуа из Англии – 24 победы, из них 22 получены досрочно, и лишь одно поражение. Это фиаско (технический нокаут в 7-м раунде) летом 2019 года от кулаков Энди Руиса британец закрыл победой по очкам в реванше, который состоялся в конце того же сезона.
Его противник – обязательный претендент Усик из Украины, у которого нет поражений, а на 18 побед тринадцать – досрочные.
Оба – олимпийские чемпионы.
Где смотреть бой Джошуа – Усик
Прямую трансляцию поединка супертяжей (свыше 90,7 кг) Джошуа и Усика в Украине поддерживают несколько платформ: основная – онлайн-стриминг DAZN, также телеканал Sky Sports и местный сервис MEGOGO.
Когда начало трансляции Джошуа – Усик
Главные бои этого шоу в Лондоне начнутся 25 сентября примерно в 20:00 по Киеву, а главный поединок – ориентировочно в 00:00 или немного позже.
- Джошуа в последнем бою нокаутировал болгарина Пулева, а Усик управился по очкам с британцем Чисорой.
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