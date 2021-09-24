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Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка видео

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 12:51
Иллюстрация: twitter.com/MatchroomBoxing
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В ночь на 26 сентября по киевскому времени на стадионе футбольной команды "Тоттенхем Хотспур" в Лондоне состоится мегафайт с участием чемпиона мира в профессиональном боксе по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Александра Усика.

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Это шоу организовала Matchroom Boxing, промоутерская компания влиятельного в мире бокса функционера Эдварда Хирна.

На счету британца Джошуа из Англии – 24 победы, из них 22 получены досрочно, и лишь одно поражение. Это фиаско (технический нокаут в 7-м раунде) летом 2019 года от кулаков Энди Руиса британец закрыл победой по очкам в реванше, который состоялся в конце того же сезона.

Его противник – обязательный претендент Усик из Украины, у которого нет поражений, а на 18 побед тринадцать – досрочные.

Оба – олимпийские чемпионы.

Где смотреть бой Джошуа – Усик

Прямую трансляцию поединка супертяжей (свыше 90,7 кг) Джошуа и Усика в Украине поддерживают несколько платформ: основная – онлайн-стриминг DAZN, также телеканал Sky Sports и местный сервис MEGOGO.

Когда начало трансляции Джошуа – Усик

Главные бои этого шоу в Лондоне начнутся 25 сентября примерно в 20:00 по Киеву, а главный поединок – ориентировочно в 00:00 или немного позже.

Смотрите видео: Легендарный Холифилд вернулся на ринг – его нокаутировали в первом раунде

Евгений Пилипенко
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Энтони Джошуа бокс Александр Усик трансляция чемпион супертяжелый вес прямой эфир стрим
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