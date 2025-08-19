"Будемо працювати від світанку до заходу". Комісію з гарантій безпеки для Києва очолив Рубіо – Axios

Архітектура повоєнних гарантій для України може бути готова до кінця тижня, заявив неназваний український посадовець

Марко Рубіо (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Державний секретар та в.о. радника з питань національної безпеки президента США Марко Рубіо очолив спільну комісію з розробки гарантій безпеки для України, заявляє медіа Axios з посиланням на два поінформовані джерела.

За їхніми словами, Рубіо головує в американо-європейсько-українській комісії, створеній для розробки пропозиції щодо гарантій безпеки для Києва.

Читайте також Перепрошити Трампа. Чого Зеленський і Європа досягли у Вашингтоні

Участь в обговореннях також беруть радники з нацбезпеки України та європейських країн, зазначили співрозмовці.

В Україні немає офіційної посади такого радника, але зазвичай ці функції виконує керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який і раніше комунікував з Рубіо.

"Найближчими днями всі працюватимуть від світанку до заходу Сонця над гарантіями безпеки. Можливо, до кінця тижня ми матимемо чітку архітектуру", – розповів Axios неназваний український чиновник.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що його країна не надсилатиме свої війська в Україну після припинення війни для стримування Росії, але розглядають варіант надання гарантій повітряної безпеки.