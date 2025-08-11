У Зеленського обговорили перемовини з держсекретарем та радником з нацбезпеки Трампа
Глава Офісу президента Андрій Єрмак обговорив перемовини з державним секретарем США, в.о. радника з питань нацбезпеки Марко Рубіо.
"Поінформував про активну комунікацію з партнерами, зокрема під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Ми скоординували позиції напередодні важливих дипломатичних кроків, запланованих цього тижня", – повідомив керівник ОП.
Він зауважив, що для України пріоритетом є справедливий та тривалий мир – він передбачає безумовне припинення вогню як необхідну умову для предметних переговорів, а також посилення тиску на Москву, аби та вжила "реальних кроків у цьому напрямку".
"Працюємо далі. Мир через силу", – підсумував Єрмак.
В Україні немає офіційної посади радника з питань нацбезпеки, але зазвичай ці функції виконує керівник ОП.
- Президент Зеленський повідомив, що російський диктатор Путін не готується до припинення вогню та війни, а натомість окупанти переміщують війська для нових наступів. Також глава України зазначив, що спочатку потрібно досягти перемир'я, а потім шукати дипломатичного рішення.
- Тим часом керівник США Трамп заявив, що завдяки зустрічі з Путіним він "точно знатиме", чи можна досягти мирного договору у російсько-українській війні. Він повідомив, що планує закликати диктатора покласти край війні, й висловив сподівання, що ця розмова буде конструктивною.
- Також Трамп заявив, що у межах "обміну" його держава спробує повернути Україні "деякі важливі території", окуповані РФ, згадавши про захоплену берегову лінію країни.
