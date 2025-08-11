У Зеленського обговорили перемовини з держсекретарем та радником з нацбезпеки Трампа

Для України пріоритетом є справедливий та тривалий мир, який передбачає безумовне перемир'я та посилення тиску на Москву, зауважив глава ОП

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак обговорив перемовини з державним секретарем США, в.о. радника з питань нацбезпеки Марко Рубіо.

"Поінформував про активну комунікацію з партнерами, зокрема під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Ми скоординували позиції напередодні важливих дипломатичних кроків, запланованих цього тижня", – повідомив керівник ОП.

Він зауважив, що для України пріоритетом є справедливий та тривалий мир – він передбачає безумовне припинення вогню як необхідну умову для предметних переговорів, а також посилення тиску на Москву, аби та вжила "реальних кроків у цьому напрямку".

"Працюємо далі. Мир через силу", – підсумував Єрмак.

В Україні немає офіційної посади радника з питань нацбезпеки, але зазвичай ці функції виконує керівник ОП.