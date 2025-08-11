У Зеленского обсудили переговоры с госсекретарем и советником по нацбезопасности Трампа
Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил переговоры с государственным секретарем США, и.о. советника по вопросам нацбезопасности Марко Рубио.

"Проинформировал об активной коммуникации с партнерами, в частности во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Мы скоординировали позиции накануне важных дипломатических шагов, запланированных на этой неделе", – сообщил руководитель ОП.

Читайте также
"Чудо на Аляске" и война за Нобелевскую премию

Он отметил, что для Украины приоритетом является справедливый и длительный мир – он включает безусловное прекращение огня как необходимое условие для предметных переговоров, а также усиление давления на Москву, чтобы та приняла "реальные шаги в этом направлении".

"Работаем дальше. Мир через силу", – подытожил Ермак.

В Украине нет официальной должности советника по вопросам нацбезопасности, но обычно эти функции выполняет руководитель ОП.

Читайте также
Как США берут под контроль глобальную логистику, пока Путин штурмует Покровск
андрей ермакмарко рубиопереговорыперемирие