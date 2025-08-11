У Зеленского обсудили переговоры с госсекретарем и советником по нацбезопасности Трампа
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил переговоры с государственным секретарем США, и.о. советника по вопросам нацбезопасности Марко Рубио.
"Проинформировал об активной коммуникации с партнерами, в частности во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Мы скоординировали позиции накануне важных дипломатических шагов, запланированных на этой неделе", – сообщил руководитель ОП.
Он отметил, что для Украины приоритетом является справедливый и длительный мир – он включает безусловное прекращение огня как необходимое условие для предметных переговоров, а также усиление давления на Москву, чтобы та приняла "реальные шаги в этом направлении".
"Работаем дальше. Мир через силу", – подытожил Ермак.
В Украине нет официальной должности советника по вопросам нацбезопасности, но обычно эти функции выполняет руководитель ОП.
- Президент Зеленский сообщил, что российский диктатор Путин не готовится к прекращению огня и войны, а вместо этого оккупанты перемещают войска для новых наступлений. Также глава Украины отметил, что сначала нужно достичь перемирия, а потом искать дипломатическое решение.
- Тем временем руководитель США Трамп заявил, что благодаря встрече с Путиным он "точно будет знать", можно ли достичь мирного договора в российско-украинской войне. Он сообщил, что планирует призвать диктатора положить конец войне, и выразил надежду, что этот разговор будет конструктивным.
- Также Трамп заявил, что в рамках "обмена" его государство попытается вернуть Украине "некоторые важные территории", оккупированные РФ, упомянув о захваченной береговой линии страны.
Комментарии (0)