У Зеленского обсудили переговоры с госсекретарем и советником по нацбезопасности Трампа

Для Украины приоритетом является справедливый и длительный мир, который включает безусловное перемирие и усиление давления на Москву, отметил глава ОП

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил переговоры с государственным секретарем США, и.о. советника по вопросам нацбезопасности Марко Рубио.

"Проинформировал об активной коммуникации с партнерами, в частности во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Мы скоординировали позиции накануне важных дипломатических шагов, запланированных на этой неделе", – сообщил руководитель ОП.

Он отметил, что для Украины приоритетом является справедливый и длительный мир – он включает безусловное прекращение огня как необходимое условие для предметных переговоров, а также усиление давления на Москву, чтобы та приняла "реальные шаги в этом направлении".

"Работаем дальше. Мир через силу", – подытожил Ермак.

В Украине нет официальной должности советника по вопросам нацбезопасности, но обычно эти функции выполняет руководитель ОП.