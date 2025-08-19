Комиссию по гарантиям безопасности для Киева возглавил Рубио – Axios

Архитектура послевоенных гарантий для Украины может быть готова до конца недели, заявил неназванный украинский чиновник

Марко Рубио (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Государственный секретарь и и. о. советника по вопросам национальной безопасности президента США Марко Рубио возглавил совместную комиссию по разработке гарантий безопасности для Украины, заявляет медиа Axios со ссылкой на два информированных источника.

По их словам, Рубио председательствует в американо-европейско-украинской комиссии, созданной для разработки предложения по гарантиям безопасности для Киева.

Читайте также Перепрошить Трампа. Чего Зеленский и Европа достигли в Вашингтоне

Участие в обсуждениях также принимают советники по нацбезопасности Украины и европейских стран, отметили собеседники.

В Украине нет официальной должности такого советника, но обычно эти функции выполняет руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который и раньше коммуницировал с Рубио.

"В ближайшие дни все будут работать от рассвета до заката солнца над гарантиями безопасности. Возможно, к концу недели мы будем иметь четкую архитектуру", – рассказал Axios неназванный украинский чиновник.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет посылать свои войска в Украину после прекращения войны для сдерживания России, но рассматривают вариант предоставления гарантий воздушной безопасности.