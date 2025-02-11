Десять головних новин України та світу на 22:00 11 лютого
- Генштаб підтвердив, що за атакою на Саратов стоїть Україна: уражено НПЗ. Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу держави-агресора у Саратовській області. Цей НПЗ переважно випускає бензин, мазут, дизельне пальне. Загалом – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство залучене у забезпеченні окупаційної армії РФ.
- Росіяни випустили 19 ракет по газодобувних об’єктах у Полтавській області. У ніч проти 11 лютого росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах газодобувної промисловості Полтавської області, запустивши майже два десятки ракет різних типів, повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
- Для українців немобілізаційного віку з'явилися контракти з особливими умовами – деталі. Міністерство оборони запустило проєкт "Контракт 18-24" – він передбачає спеціальні умови для українців віком 18-24 роки, котрі вирішили добровільно приєднатися до Сил оборони. Проєкт передбачає укладання контракту на 1 млн грн, де 200 000 грн виплачується добровольцю одразу, а решта – під час служби.
- Трамп заявив, що Україна погодилася надати рідкісноземельні мінерали на $500 млрд. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до рідкісноземельних мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.
- Зеленський: Допомога США потрібна, одної Європи не вистачить. Якщо президент США Дональд Трамп припинить американську підтримку України, то Європа самотужки не зможе заповнити цю прогалину, заявив український лідер Володимир Зеленський. Він зазначив, що для безпеки України вкрай важливо, аби військова підтримка США продовжувалася, й навів у приклад системи протиповітряної оборони Patriot американського виробництва.
- Голова Пентагону заявив, що США не будуть надсилати війська до України. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Штати не надсилатимуть війська в Україну. Такої ж політики дотримувалася і попередня адміністрація американського лідера Джо Байдена.
- Зеленський: Запропоную Росії обміняти Курську область на частину окупованої території України. Президент Володимир Зеленський планує запропонувати Росії прямий обмін частини Курської області на частину окупованої території України. Він додав, що не знає, яку частину окупованої території України попросить в обмін на Курщину.
- Рада дозволила купити реактори для ХАЕС-3 і ХАЕС-4 в Болгарії. Верховна Рада у вівторок, 11 лютого, дозволила НАЕК "Енергоатом" укласти договір з болгарською НЕК "ЕАД" на придбання корпусів ядерних реакторів, необхідних для будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції. "За" проголосували 269 народних депутатів.
- Трамп скасував тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та виробів з неї. Президент США Дональд Трамп вирішив скасувати тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та виробів з неї. Міністерка економіки Юлія Свириденко сподівається до 12 березня знайти "оптимальне рішення", яке б дозволило мінімізувати вплив рішення Трампа на Україну.
- Перші санкції адміністрації Трампа проти Росії: ціллю стала компанія з Барнаула. Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Австралія спільно запровадили санкції проти російської компанії Zservers з Барнаула. Фірма надає послуги захищеного хостингу, який може використовуватися кіберзлочинцями для уникнення виявлення правоохоронними органами.
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