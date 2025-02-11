Голова Пентагону заявив, що США не будуть надсилати війська до України

Такої ж політики дотримувався Байден. Зеленський заявляв, що для миротворчої місії потрібні американські військові

Піт Гегсет (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Штати не надсилатимуть війська в Україну. Про це посадовець розповів під час пресконференції.

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Журналістка запитала Гегсета, чи надсилатимуть США війська до України, зокрема для контролю над постачаннями зброї.

"Ми не надсилаємо війська США до України", – відповів міністр.

Такої ж політики дотримувалася і попередня адміністрація американського лідера Джо Байдена.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує введення миротворчого контингенту, якщо він буде частиною гарантій безпеки, а також наголосив, що без Америки це неможливо.

Раніше голова держави заявляв, що будь-які ефективні миротворчі сили для України повинні містити війська США: "Ніхто не буде ризикувати без Сполучених Штатів".

У грудні 2024 року, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела стверджувало, що Трамп хоче, аби європейські війська були присутні в Україні для спостереження за можливим припиненням вогню у майбутньому, без залучення сил США.

9 лютого 2025 року радник Трампа з питань нацбезпеки заявив, що гарантії безпеки після закінчення російсько-української війни – це відповідальність європейців.

За його словами, Трамп збирається завершити війну, а після цього гарантії безпеки будуть повністю на європейських партнерах.