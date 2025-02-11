Глава Пентагона о миротворцах в Украине: США не присылают свои войска

Такой же политики придерживался Байден. Зеленский заявлял, что для миротворческой миссии нужны американские военные

Пит Гегсет (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Штаты не будут посылать войска в Украину. Об этом чиновник рассказал во время пресс-конференции.

Журналистка спросила Гегсета, будет ли США отправлять войска в Украину, в частности, для контроля над поставками оружия.

"Мы не отправляем войска США в Украину", – ответил министр.

Такой же политики придерживалась и предыдущая администрация американского лидера Джо Байдена.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает введение миротворческого контингента, если он станет частью гарантий безопасности, а также подчеркнул, что без Америки это невозможно.

Ранее глава государства заявлял, что любые эффективные миротворческие силы для Украины должны содержать войска США: "Никто не рискует без Соединенных Штатов".

В декабре 2024 года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что Трамп хочет, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для наблюдения за возможным прекращением огня в будущем, без привлечения сил США.

9 февраля 2025 года советник Трампа по вопросам нацбезопасности заявил, что гарантии безопасности после окончания российско-украинской войны – это ответственность европейцев.

По его словам, Трамп намерен завершить войну, а после этого гарантии безопасности будут полностью на европейских партнерах.