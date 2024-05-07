В Госдепе ответили о вводе войск США в Украину: Байден четко дал понять – нет

Лидер демократов в Палате представителей говорил, что опция возможна при условии, если Украина "падет"

Иллюстративное фото: Zsolt Czegledi / EPA

Президент США Джо Байден "четко дал понять", что не будет посылать армию США воевать в Украину. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

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Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что если Украина "падет", то США, вероятно, придется вмешаться в войну "не только с американскими деньгами, но и с военными".

Журналист спросил, действительно ли есть шанс, что такое вмешательство является "реальным вариантом".

"Я просто не собираюсь комментировать заявления, сделанные членами Конгресса. Президент четко дал понять, что не будет посылать войска США сражаться в Украину", – ответил представитель Госдепа.

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Вопрос применения иностранных войск в Украине неожиданно актуализировал французский президент Макрон: с конца февраля этого года он начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. В марте политик сказал, что только Россия будет виновата, если его страна таки решит направить солдат в Украину. Позже он пояснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Большинство стран Европы исключают возможность, что их войска действительно зайдут в Украину, но, например, Польша тоже начала говорить, что не будет раскрывать карты, затрагивая вопрос возможного отправления войск в Украину.

Президент Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Путина.

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