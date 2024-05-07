У Держдепі відповіли про введення військ США в Україну: Байден чітко дав зрозуміти – ні

Лідер демократів у Палаті представників казав, що опція можлива за умови, якщо Україна "впаде"

Ілюстративне фото: Zsolt Czegledi / EPA

Президент США Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що не надсилатиме армію США воювати в Україну. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

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Раніше лідер демократичної меншості у Палаті представників Гакім Джеффріс заявив, що якщо Україна "впаде", то США, ймовірно, доведеться втрутитися у війну "не тільки з американськими грошима, а й з військовими".

Журналіст запитав, чи дійсно є шанс, що таке втручання є "реальним варіантом".

"Я просто не збираюся коментувати заяви, зроблені членами Конгресу. Президент чітко дав зрозуміти, що не надсилатиме війська США битися в Україну", – відповів речник Держдепу.

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Питання застосування іноземних військ в України несподівано актуалізував французький президент Макрон: з кінця лютого цього року він почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. У березні політик сказав, що тільки Росія буде винна, якщо його країна таки вирішить спрямувати солдатів в Україну. Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Більшість країн Європи відкидають можливість, що їхні війська дійсно зайдуть в Україну, але, наприклад, Польща теж почала говорити, що не розкриватиме карти, торкаючись питання можливого відправлення військ в Україну.

Президент Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Путіна.

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