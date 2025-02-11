Десять главных новостей Украины и мира на 22:00 11 февраля
- Генштаб подтвердил, что за атакой на Саратов стоит Украина: поражен НПЗ. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода государства-агрессора в Саратовской области. Этот НПЗ в основном выпускает бензин, мазут, дизельное горючее. Всего – более 20 видов нефтепродуктов. Предприятие вовлечено в обеспечение оккупационной армии РФ.
- Россияне выпустили 19 ракет по газодобывающим объектам в Полтавской области. В ночь на 11 февраля россияне нанесли комбинированный удар по объектам газодобывающей промышленности Полтавской области, запустив почти два десятка ракет разных типов, сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- Для украинцев немобилизационного возраста появились контракты с особыми условиями – детали. Министерство обороны запустило проект "Контракт 18-24" – он предусматривает специальные условия для украинцев в возрасте 18-24 лет, решивших добровольно присоединиться к Силам обороны. Проект предусматривает заключение контракта на 1 млн грн, где 200 000 грн выплачивается добровольцу сразу, а остальное – во время службы.
- Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить редкоземельные минералы на $500 млрд. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь.
- Зеленский: Помощь США нужна, одной Европы не хватит. Если президент США Дональд Трамп прекратит американскую поддержку Украины, то Европа самостоятельно не сможет восполнить этот пробел, заявил украинский лидер Владимир Зеленский . Он отметил, что для безопасности Украины крайне важно, чтобы военная поддержка США продолжалась и привел в пример системы противовоздушной обороны Patriot американского производства.
- Глава Пентагона заявил, что США не будут направлять войска в Украину. Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Штаты не будут посылать войска в Украину. Такой же политики придерживалась и предыдущая администрация американского лидера Джо Байдена.
- Зеленский: Предложу России обменять Курскую область на часть оккупированной территории Украины. Президент Владимир Зеленский намерен предложить России прямой обмен части Курской области на часть оккупированной территории Украины. Он добавил, что не знает, какую часть оккупированной территории Украины попросит в обмен на Курщину.
- Рада разрешила купить реакторы для ХАЭС-3 и ХАЭС-4 в Болгарии. Верховная Рада во вторник, 11 февраля, разрешила НАЭК "Энергоатом" заключить договор с болгарской НЭК "ЭАД" на приобретение корпусов ядерных реакторов, необходимых для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции. "За" проголосовали 269 народных депутатов.
- Трамп отменил временное освобождение Украины от пошлин на импорт стали и изделий из нее. Президент США Дональд Трамп решил отменить временное освобождение Украины от пошлин на импорт стали и изделий из нее. Министр экономики Юлия Свириденко надеется до 12 марта найти "оптимальное решение", которое позволило бы минимизировать влияние решения Трампа на Украину.
- Первые санкции администрации Трампа против России: целью стала компания из Барнаула. Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия совместно ввели санкции против российской компании Zservers из Барнаула. Фирма предоставляет услуги защищенного хостинга, который может использоваться киберпреступниками во избежание обнаружения правоохранительными органами.
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