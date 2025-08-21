Росію атакували далекобійні дрони: є прильоти у Воронезькій і Ростовській областях – відео

Ілюстративне фото: Depositphotos

У ніч проти 21 серпня, поки Росія масовано атакувала українські міста ракетами й "шахедами", по ній теж прилітали безпілотники. У Воронезькій області атаковано об'єкт енергетики, а в Ростовській – промислове підприємство. Про це повідомили представники місцевої влади.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв написав, що на території регіону нібито вдалося збити п'ять дронів, але внаслідок "падіння" БпЛА пошкоджено об'єкт енергетики.

Без електрики залишаються кілька сіл, затримано низку пасажирських поїздів.

У пресслужбі концерну "Росенергоатом" повідомили, що енергоблок №7 Нововоронезької АЕС тимчасово відключено від мережі, загроз безпеці нібито немає.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар написав, що внаслідок дронової атаки в Новошахтинську на одному з промислових підприємств сталося загоряння.

Пропагандистський Telegram-канал ASTRA пише, що йдеться про Новошахтинський нафтопереробний завод.