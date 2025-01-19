Сім головних новин України та світу на 22:00 19 січня
- Зеленський підписав санкції РНБО проти російських пропагандистів та зрадників. Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію нових санкцій Ради національної безпеки та оборони проти російських пропагандистів та зрадників України. Зокрема, у переліку підозрювані у державній зраді Нестор Шуфрич та Євген Мураєв. Серед іншого, санкції передбачають блокування активів та обмеження торгівельних операцій в Україні.
- Бойка позбавили звання Героя України та інших державних нагород. Лідера забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка позбавили усіх державних нагород. Про це свідчить новий указ про санкції, підписаний президентом. Бойко – один із трьох осіб у санкційному списку, якого лише позбавили державних нагород, але не вводили санкцій.
- Герой України Роман Качур очолив Національну академію сухопутних військ. У мобільному застосунку "Армія+" завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного, найбільше голосів набрав полковник Роман Качур. Про це у відеозверненні повідомив президент Зеленський.
- "Враховані помилки 155 бригади". Генштаб повідомив про роботу комплексної групи у 156 ОМБр. У військах розпочала роботу комплексна група Генерального штабу на чолі із заступником головнокомандувача ЗСУ полковника Олега Апостола. Група наразі працює у новоствореній 156 окремій механізованій бригаді.
- Україна розробляє власну ракетну систему як стримувальний фактор від "Орєшніка" – Сирський. Україна працює над розробкою власного комплексу протиповітряної оборони, а також сучасної ракетної системи, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
- Трамп: Дам TikTok 90 днів на продаж, а тих, хто не блокує застосунок, не будуть карати. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що надасть 90-денну відстрочку для китайських власників TikTok на продаж застосунку, і пообіцяв відсутність покарання для тих, хто не блокував застосунок до цього рішення.
- Ізраїль оголосив про початок перемир'я в секторі Гази. У неділю, 19 січня, Ізраїль оголосив про початок перемир’я в секторі Гази. Після того, як ХАМАС передав список заручників, яких планується звільнити 19 січня, Ізраїль заявив, що перемир'я набуде чинності об 11:15 за місцевим часом. Спочатку угруповання не передавало перелік бранців, що затримало введення припинення вогню.
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