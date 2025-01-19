Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 19 января
- Зеленский подписал санкции СНБО против российских пропагандистов и предателей. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие новых санкций Совета национальной безопасности и обороны против российских пропагандистов и предателей Украины. В частности, в перечне подозреваемые в государственной измене Нестор Шуфрич и Евгений Мураев. Среди прочего санкции предусматривают блокирование активов и ограничение торговых операций в Украине.
- Бойко лишили звания Героя Украины и других государственных наград. Лидера запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко лишили всех государственных наград. Об этом свидетельствует новый указ о санкциях, подписанный президентом. Бойко – один из трех человек в санкционном списке, которого только лишили государственных наград, но не вводили санкции.
- Герой Украины Роман Качур возглавил Национальную академию сухопутных войск. В мобильном приложении "Армия+" завершился опрос насчет нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного, больше всего голосов набрал полковник Роман Качур. Об этом в видеообращении сообщил президент Зеленский.
- "Учтены ошибки 155 бригады". Генштаб сообщил о работе комплексной группы в 156 ОМБр. В войсках приступила к работе комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ полковника Олега Апостола. Группа работает в новой 156 отдельной механизированной бригаде.
- Украина разрабатывает собственную ракетную систему как сдерживающий фактор от "Орешника" – Сырский. Украина работает над разработкой собственного комплекса противовоздушной обороны, а также современной ракетной системы, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
- Трамп: Дам TikTok 90 дней на продажу, а тех, кто не блокирует приложение, не будут наказывать. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что предоставит 90-дневную отсрочку для китайских владельцев TikTok на продажу приложения и пообещал отсутствие наказания для тех, кто не блокировал приложение до этого решения.
- Израиль объявил о начале перемирия в секторе Газа. В воскресенье, 19 января, Израиль объявил о начале перемирия в секторе Газа. После того как ХАМАС передал список заложников, которых планируется освободить 19 января, Израиль заявил, что перемирие вступит в силу в 11:15 по местному времени. Первоначально группировка не передавала перечень пленников, что задержало введение прекращения огня.
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