З'явилися перші графіки з "півтора групами" відключень електрики – як вимикатимуть світло 15 грудня

У перший день тижня заплановано до двох черг відключень

Ілюстративне фото: Depositphotos

На понеділок, 16 грудня, заплановані обмеження електроенергії впродовж 13 годин за новими правилами. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Для побутових споживачів анонсують такий графік:

→ одна черга відключень з 07:00 до 08:00;

→ дві черги з 08:00 до 12:00;

→ півтори черги з 12:00 до 15:00;

→ дві черги з 15:00 до 17:00;

→ півтори черги з 17:00 до 19:00;

→ одна черга з 19:00 до 20:00.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності заплановані з 07:00 до 21:00.

В Укренерго зазначили, що обсяг обмежень та час їх застосування ще можуть змінитися впродовж доби.

Також у компанії нагадали, що з 16 грудня починають діяти нові графіки погодинних відключень. Йдеться про уніфіковані графіки для всієї України, а між відключеннями обіцяють мінімум 3,5 години з електроенергією (детальніше читайте тут).

"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – зауважили в Укренерго.

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Що таке черга відключень світла і звідки з'явилися "півтори черги"? Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. З 16 грудня шість таких груп поділили на дві підгрупи: тепер можна вимикати лише половину споживачів у черзі, що дозволяє більш точно розподіляти навантаження на енергосистему. Водночас у ДТЕК наголосили, що локальні аварії або пошкодження ліній передач окупантами всеодно можуть змінити графіки для конкретної області. Раніше Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів. Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.