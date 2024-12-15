Появились первые графики с "полутора группами" отключений света: расписание на 15 декабря
В понедельник, 16 декабря, запланированы ограничения электроэнергии в течение 13 часов по новым правилам.
Для бытовых потребителей анонсируют следующий график:
→ одна очередь отключений с 07:00 до 08:00;
→ две очереди с 08:00 до 12:00;
→ полторы очереди с 12:00 до 15:00;
→ две очереди с 15:00 до 17:00;
→ полторы очереди с 17:00 до 19:00;
→ одна очередь с 19:00 до 20:00.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности запланированы с 07:00 до 21:00.
В Укрэнерго отметили, что объем ограничений и время их применения еще могут измениться в течение суток.
Также в компании напомнили, что с 16 декабря начинают действовать новые графики почасовых отключений . Речь идет об унифицированных графиках для всей Украины, а между отключениями обещают минимум 3,5 часа с электроэнергией.
"Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – отметили в Укрэнерго.
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт . аварии или повреждение линий передач оккупантами все равно могут изменить графики для конкретной области.
Ранее Укрэнерго объясняло : условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают. у большего количества абонентов.
Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.
- Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря оккупанты запустили по Украине около трехсот беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 161 воздушную цель.
- Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен, что это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.
- В ДТЭК сообщили, что Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям, в результате чего серьезно повреждено оборудование ТЭС.