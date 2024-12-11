Дев’ять головних новин України та світу на 22:00 11 грудня

Віктор Орбан та Володимир Путін у Пекіні в 2023 році (Ілюстративне фото: EPA)

1. Сили безпілотних систем та ГУР уразили нафтобазу Росії у Брянській області – Генштаб. Сили оборони уразили нафтобазу російських загарбників у Брянській області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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2. Зеленський підтвердив удари по Росії й заявив про рекордні втрати ворога в штурмах. Президент Володимир Зеленський підтвердив "відчутні удари" по військових об'єктах на території Росії. Головком Збройних Сил України Олександр Сирський доповів щодо подробиць та ситуації на фронті загалом, повідомив український лідер.

3. Орбан поговорив із Путіним годину – знову пише про припинення вогню та переговори. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

4. Орбан заявив, що пропонував Україні різдвяне припинення вогню. У Зеленського відповіли. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні різдвяне припинення вогню, однак президент Володимир Зеленський відкинув цю пропозицію. Україна не уповноважувала Угорщину ні на що, йдеться у коментарі радника президента з питань комунікацій Дмитра Литвина, наданому українським ЗМІ.

5. Послам ЄС вдалося узгодити 15-й пакет санкцій проти Росії. Посли країн-членів Європейського Союзу в середу, 11 грудня, досягли принципової згоди щодо 15-го пакета санкцій проти РФ за її війну в Україні. Про це повідомило головування Угорщини в Раді ЄС.

6. Співавтор скандального "мовного закону" Колесніченко отримав підозру у державній зраді – джерело. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому народному депутату від забороненої Партії Регіонів. За даними співрозмовника LIGA.net у відомстві, йдеться про Вадима Колесніченка.

7. У Мінфіні запевняють, що бюджету на оборону вистачить на весь 2025 рік. Міністерство фінансів України заявило, що державний бюджет на 2025 рік сформований таким чином, аби забезпечити стабільність країни навіть за умов продовження воєнних дій протягом всього року. Напередодні міністр Сергій Марченко в інтервʼю El Pais заявив, що без допомоги США Україні вистачить ресурсів щонайменше до середини 2025 року.

8. Reuters: Трамп сказав Зеленському та Макрону, що хоче негайного припинення вогню. Новообраний президент США Дональд Трамп підтвердив на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським та головою Франції Еммануелем Макроном, що хоче негайного припинення вогню та переговорів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на п'ятьох поінформованих про зустріч людей.

9. Зеленський заявив, що росіяни вбили 50 українських священників. Російські окупанти вбили близько 50 українських священників, декого з них катували. Про це в інтерв’ю CBN повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи злочини Росії проти церкви.

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