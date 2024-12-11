Девять главных новостей Украины и мира на 22:00 11 декабря

Виктор Орбан и Владимир Путин в Пекине в 2023 году (Иллюстративное фото: EPA)

1. Силы беспилотных систем и ГУР поразили нефтебазу России в Брянской области – Генштаб. Силы обороны поразили нефтебазу российских захватчиков в Брянской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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2. Зеленский подтвердил удары по России и заявил о рекордных потерях врага в штурмах. Президент Владимир Зеленский подтвердил "ощутимые удары" по военным объектам на территории России. Главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский доложил о подробностях и ситуации на фронте в целом, сообщил украинский лидер.

3. Орбан поговорил с Путиным час – снова пишет о прекращении огня и переговорах. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

4. Орбан заявил, что предлагал Украине рождественское прекращение огня. У Зеленского ответили. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине рождественское прекращение огня, однако президент Владимир Зеленский отверг это предложение. Украина не уполномочила Венгрию ни на что, говорится в комментарии советника президента по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина, предоставленном украинским СМИ.

5. Послам ЕС удалось согласовать 15-й пакет санкций против России. Послы стран-членов Европейского Союза в среду, 11 декабря, достигли принципиального согласия по поводу 15-го пакета санкций против РФ за ее войну в Украине. Об этом сообщило председательство Венгрии в Совете ЕС.

6. Соавтор скандального "языкового закона" Колесниченко получил подозрение в государственной измене – источник. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату от запрещенной Партии Регионов. По данным собеседника LIGA.net в ведомстве, речь идет о Вадиме Колесниченко.

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8. Reuters: Трамп сказал Зеленскому и Макрону, что хочет немедленного прекращения огня. Новоизбранный президент США Дональд Трамп подтвердил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых проинформированных о встрече людей.

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