Усе про день завтра, 18 лютого: яке свято, день ангела та народні традиції
Яке свято 18 лютого / Фото: Pixabay
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 18 лютого
  2. Іменини та день ангела 18 лютого
  3. Міжнародні свята 18 лютого
  4. Народні традиції та прикмети

Яке церковне свято завтра, 18 лютого

За новоюліанським календарем 18 лютого церква в Україні вшановує святителя Лева – папу Римського і святителя Агапіта-сповідника, єпископа Синадського.

Святитель Лев жив у V столітті. Був обраний папою Римським в найтяжчий період, коли занепадала Західна імперія, а християнська церква боролася з єрессю. Великий святий Лев підтримував та єднав людей під час нападів варварів. А одного разу зміг домовитися з ватажком гунів Аттілою, і ті відступили з Риму.

Святитель Агапіт був ченцем монастиря в Каппадокії на початку III століття. Був висвячений у сан пресвітера. Пізніше його обрали єпископом Синадським.

Католики цього дня вшановують святу Костянтину, дочку Римського імператора Костянтина І.

Усе про день завтра, 18 лютого: яке свято, день ангела та народні традиції
Який день ангела 18 лютого / Фото: Pixabay

Іменини та день ангела 18 лютого

За церковним календарем в Україні 18 лютого іменини святкують Лев та Костянтина.

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Міжнародні свята 18 лютого

18 лютого у світі відзначають День Плутона. Саме цього дня була відкрита ця планета 1930 року. Але з 2006 року Плутон не вважають планетою. За об’ємом Плутон втричі менший за Місяць. Зараз Плутон класифікується як карликова планета, хоча дискусії досі тривають.

Міжнародний день батарейки також відзначають 18 лютого, оскільки цього дня народився її винахідник, італійський фізик Алессандро Вольт. Вчений представив своє революційне відкриття 1800 року.

Народні традиції та прикмети

У народному календарі щодо 18 лютого традиційно є кілька прикмет:

  • якщо небо чисте, без хмар, то весна прийде не скоро;
  • яскраві зірки вночі віщують нові морози;
  • суха й сонячна погода – до великого врожаю влітку.

У день святого Лева наші предки вважали обов’язковим готувати вівсяну кашу та вівсяне печиво. Якщо пригостити якомога більше людей вівсяним печивом, то, вважали, принесе удачу.

Поганим знаком було позичити комусь з дому сіль або хліб. Не можна позичати й гроші цього дня.

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