Все о дне завтра, 18 февраля: какой праздник, день ангела и народные традиции

Какой праздник 18 февраля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 18 февраля

По новоюлианскому календарю 18 февраля церковь в Украине чествует Святителя Льва – папу Римского; святителя Агапита-исповедника, епископа Синадского.

Святитель Лев жил в V веке. Был избран папой Римским в самый трудный период, когда приходила в упадок Западная империя, а христианская церковь боролась с ересью. Великий святой Лев поддерживал и объединял людей во время нападений варваров. А однажды смог договориться с предводителем гуннов Аттилой, и те отступили из Рима.

Святитель Агапит был монахом монастыря в Каппадокии в начале III века. Был рукоположен в сан пресвитера. Позже его избрали епископом Синадским.

Католики в этот день чествуют святую Константину, дочь Римского императора Константина I.

Какой день ангела 18 февраля / Фото: Pixabay

Именины и день ангела 18 февраля

По церковному календарю в Украине 18 февраля свои именины празднуют Лев и Константина.

Международные праздники 18 февраля

18 февраля в мире отмечают День Плутона. Именно в этот день была открыта эта планета в 1930 году. Но с 2006 года Плутон не считается планетой. По объему Плутон втрое меньше Луны. Сейчас Плутон классифицируется как карликовая планета, хотя дискуссии до сих пор продолжаются.

Международный день батарейки отмечают также 18 февраля, поскольку в этот день родился ее изобретатель, итальянский физик Алессандро Вольт. Ученый представил свое революционное открытие в 1800 году.

Народные традиции и приметы

В народном календаре с 18 февраля традиционно связаны несколько примет:

если небо чистое, без облаков, весна придет не скоро;

яркие звезды ночью предвещают новые морозы;

сухая и солнечная погода – к большому урожаю летом.

В день святого Льва наши предки считали обязательным готовить овсяную кашу и овсяное печенье. Если угостить как можно больше людей овсяным печеньем, это, считалось, принесет удачу.

Плохим знаком было одолжить кому-то из дома соль или хлеб. Нельзя одалживать и деньги в этот день.