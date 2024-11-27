Усе про день 28 листопада: яке церковне свято, день ангела та народні прикмети

Яке свято 28 листопада / Фото: Depositphotos

Церковне свято завтра

Православна церква України 28 листопада вшановує преподобномученика і сповідника Стефана Нового, мученика Іринарха і святих семи жон. Також за церковними традиціями відзначають свято Григорія, Іоана та інших.

День святого Стефана Нового

Сповідник Стефан Новийвів чернече життя ще з юнацьких літ. До нього приєднувалися інші християни у пошуках наставництва. Коли він змінив місце свого усамітнення і пішов на іншу гору, там так само поступово з’явилося багато його учнів. Таким чином він заснував монастир.

В часи іконоборства слава про монастир розійшлася всіма околицями. Імператор велів заарештувати преподобного Стефана. Перебуваючи у в’язниці, преподобний і там створив монастир і підтримував в’язнів. 11 місяців сповідник Стефан молився і зміцнював дух інших ув’язнених за шанування ікон. Коли правитель дізнався про це, то велів стратити преподобного Стефана.

Мученик Іринарх і святі сім жон

На початку IV століття відбувалися страшні переслідування християн. Тоді у вірменському місті Сівастія заарештували сім жінок за звинуваченням у наверненні їхніх чоловіків у християнство. Мучениці були піддані тортурам. Один із їх катів, на ім'я Іринарх, споглядаючи їх мужність, сам увірував у Господа. Тоді він сам віддався на мученицьку смерть в ім’я Всевишнього.

Міжнародні та державні свята 28 листопада

День подяки – американське свято, що набуло міжнародного масштабу, святкується завжди у листопаді, в четвертий четвер. Свято має історичне та релігійне коріння. Основним ідейним елементом свята є подяка. Родичі та друзі збираються, щоб подякувати одне одному та Богу за все добре, що мають. Після Дня подяки у світі розпочинається Чорна п'ятниця.

– американське свято, що набуло міжнародного масштабу, святкується завжди у листопаді, в четвертий четвер. Свято має історичне та релігійне коріння. Основним ідейним елементом свята є подяка. Родичі та друзі збираються, щоб подякувати одне одному та Богу за все добре, що мають. Після Дня подяки у світі розпочинається Чорна п'ятниця. Всесвітній день милосердя , також має назву Всесвітнього дня співчуття. Ідея походить з Індії, святкується з 2014 року. В основі лежить ідея ненасильства, притаманна індійській релігії. Цікаво, що від початку день був заснований на ідеї доброго ставлення до тварин та вегетаріанства. Концепція такої дати фокусується на універсальній колективній відповідальності задля змін у соціальному, політичному та екологічному просторі з метою розвитку принципів гуманності.

, також має назву Всесвітнього дня співчуття. Ідея походить з Індії, святкується з 2014 року. В основі лежить ідея ненасильства, притаманна індійській релігії. Цікаво, що від початку день був заснований на ідеї доброго ставлення до тварин та вегетаріанства. Концепція такої дати фокусується на універсальній колективній відповідальності задля змін у соціальному, політичному та екологічному просторі з метою розвитку принципів гуманності. День працівника системи фінансового моніторингу в Україні – професійне свято, досить молоде, започатковане 2020 року. Має на меті відзначити важливий внесок працівників фінансового моніторингу у запобіганні фінансових злочинів, відмиванню грошей, та фінансуванню тероризму й розповсюдженню зброї.

Який день ангела та іменини 28 листопада

Свої іменини 28 листопада, відповідно до новоюліанського церковного календаря, ухваленого в Україні, святкують Стефан, Григорій та Іван.

Народні прикмети у цей день

28 листопада – день народного календаря, що має давні традиції та звичаї. У наших предків цього дня заведено було передбачати погоду на майбутнє літо:

Якщо день сухий і холодний – то літо буде спекотне, а якщо погода тепла – то літо буде прохолодним.

Якщо до вікна хати прилетить сойка віщувати – то добрий знак, до щастя.

Якщо сніг випав уночі, то лежатиме довго, а якщо випав уже вдень – то скоро розтане.

Цього дня прислухалися до води у криниці. Якщо вода дзвеніла, тобто було чути якусь мелодію, то це добрий знак, до грошей та багатства. А якщо ж криниця мовчала – то на гроші не слід чекати.

Триває Різдвяний піст, тому віряни дотримуються правил посту, утримуються від споживання м'ясних та молочних продуктів.