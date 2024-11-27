Все о дне 28 ноября: какой церковный праздник, день ангела и народные приметы

Какой праздник 28 ноября / Фото: Depositphotos

Церковный праздник завтра

Христианская церковь 28 ноября чествует преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха и святых семь жен. Также по церковным традициям отмечают святого Григория, Иоанна и других.

День святого Стефана Нового

Исповедник Стефан Новый вел монашескую жизнь еще с юношеских лет. К нему присоединялись другие христиане в поисках наставничества. Когда он сменил место своего уединения и пошел на другую гору, там тоже постепенно появилось много его учеников. Таким образом он основал монастырь.

Во времена иконоборчества слава о монастыре разошлась по всем окрестностям. Император велел арестовать преподобного Стефана. Находясь в тюрьме, преподобный создал и там монастырь и поддерживал узников. 11 месяцев исповедник Стефан молился и укреплял дух других заключенных за почитание икон. Когда правитель узнал это, то велел казнить преподобного Стефана.

Мученик Иринарх и святые семь жен

В начале IV века происходили страшные преследования христиан. В то время в армянском городе Сивастия арестовали семь женщин по обвинению в обращении их мужей в христианство. Мученицы были подвергнуты пыткам. Один из их палачей, по имени Иринарх, созерцая их мужество, сам уверовал в Господа. Тогда он сам отдался на мученическую смерть во имя Всевышнего.

Международные и государственные праздники 28 ноября

День благодарения – американский праздник, который приобрел международный масштаб, отмечается всегда в ноябре, в четвертый четверг. Праздник имеет исторические и религиозные корни. Основным идейным элементом праздника является благодарность. Родственники и друзья собираются поблагодарить друг друга и Бога за все, что имеют. После Дня благодарения в мире начинается Черная пятница.

– американский праздник, который приобрел международный масштаб, отмечается всегда в ноябре, в четвертый четверг. Праздник имеет исторические и религиозные корни. Основным идейным элементом праздника является благодарность. Родственники и друзья собираются поблагодарить друг друга и Бога за все, что имеют. После Дня благодарения в мире начинается Черная пятница. Всемирный день милосердия, также называется Всемирным днем сострадания. Идея происходит из Индии, отмечается с 2014 года. В основе лежит идея ненасилия, присущая индийской религии. Интересно, что с самого начала день был основан на идее хорошего отношения к животным и вегетарианству. Концепция такой даты фокусируется на универсальной коллективной ответственности за изменения в социальном, политическом и экологическом пространстве с целью развития принципов гуманности.

также называется Всемирным днем сострадания. Идея происходит из Индии, отмечается с 2014 года. В основе лежит идея ненасилия, присущая индийской религии. Интересно, что с самого начала день был основан на идее хорошего отношения к животным и вегетарианству. Концепция такой даты фокусируется на универсальной коллективной ответственности за изменения в социальном, политическом и экологическом пространстве с целью развития принципов гуманности. День работника системы финансового мониторинга в Украине – профессиональный праздник, достаточно молодой, начатый в 2020 году. Цель – отметить важный вклад работников финансового мониторинга в предотвращении финансовых преступлений, отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия.

Какой день ангела и именины 28 ноября

Свои именины 28 ноября, согласно новоюлианскому церковному календарю, принятому в Украине, празднуют Стефан, Григорий и Иоанн.

Народные приметы в этот день

28 ноября – день народного календаря, имеющий давние традиции и обычаи. У наших предков в этот день принято было предсказывать погоду на предстоящее лето:

Если день сухой и холодный – то лето будет жарким, а если погода теплая – то лето будет прохладным.

Если в окно дома прилетит сойка предвещать – то хороший знак, к счастью.

Если снег выпал ночью, то будет лежать долго, а если выпал уже днем – скоро растает.

В этот день прислушивались к воде в колодце. Если вода звенела, то есть была слышна какая-то мелодия, то это хороший знак, к деньгам и богатству. А если же колодец молчал – то денег не следует ждать.

Продолжается Рождественский пост, поэтому верующие соблюдают правила поста, воздерживаются от потребления мясных и молочных продуктов.