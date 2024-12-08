Усе про день 9 грудня: яке завтра свято, іменини та що не можна робити

Какие праздники 9 декабря / Фото: Freepik

Яке церковне свято завтра, 9 грудня

Церковний календар 9 грудня відзначає кілька важливих свят, пов’язаних із шануванням святих, подій у християнській історії та особливих ікон. Цей день наповнений духовним змістом, молитвами та спогадами про великих праведників:

Зачаття Праведною Анною Пресвятої Богородиці.

Пророчиці Анни, матері пророка Самуїла.

Святителя Софронія, архієпископа Кіпрського.

Преподобного Стефана Новосіятеля.

Ікони Божої Матері "Несподівана радість".

Зачаття Праведною Анною Пресвятої Богородиці

У народі — Аннине зачаття. Це головне свято 9 грудня. Воно присвячене великій події, коли праведні Анна та Йоаким, після багатьох років бездітності, отримали благословення на народження дитини. Їхньою дочкою стала Пресвята Діва Марія — майбутня Матір Ісуса Христа. У цей день віряни моляться до праведної Анни, просячи про зміцнення сім’ї, дарування дітей та сімейний добробут. Традиційно жінки, які мріють стати матерями, звертаються до святої з молитвами про заступництво.

Пророчиці Анни

Видатна жінка Старого Завіту, чия історія є прикладом віри та покори Божій волі. Її життя було сповнене труднощів, адже вона довгий час залишалася бездітною. Але її щира молитва до Бога принесла довгоочікуваний дар — сина Самуїла, який став одним із найбільших пророків Ізраїля. Анна дала обітницю присвятити дитину служінню Богові, і, дотримуючись цієї обітниці, привела Самуїла до храму. Її життя вчить нас вдячності за Божі дари та вміння тримати слово перед Богом. До пророчиці Анни звертаються із проханнями про мудрість і терпіння у вихованні дітей, а також про зміцнення віри.

Свято Ікони Божої Матері "Несподівана радість"

Ікона має особливе значення для вірян і нагадує про милосердя Божої Матері, що готова допомогти кожному, хто щиро кається. Історія ікони пов’язана з грішником, який під час молитви перед образом Пресвятої Богородиці отримав одкровення про свої гріхи. Його щире каяття принесло йому духовну радість і мир. Чоловік усвідомив глибину свого падіння і з допомогою Божою залишив грішне життя.

Перед іконою моляться про:

зцілення від хвороб;

подолання життєвих труднощів;

примирення в сім’ї та гармонію в стосунках.

Цей образ вчить, що навіть у найважчі моменти життя не варто впадати у відчай, адже за щирою молитвою завжди приходить Божа допомога.

Свято Ікони Божої Матері / Фото: Freepik

День Святителя Софронія, архієпископа Кіпрського

Святитель Софроній жив у VII столітті й був архієпископом Кіпрської церкви. Його життя припало на складний період, коли християнство стикалося з багатьма єресями. Софроній активно захищав чистоту віри та дбав про зміцнення Церкви. Його особлива заслуга — турбота про людей, які потребували духовного зцілення. Софроній вмів поєднувати строгість у питаннях віри з милосердям і любов'ю до ближнього. До святителя Софронія моляться про зміцнення у вірі, про духовну підтримку та заступництво в боротьбі з життєвими труднощами.

Державні та міжнародні свята 9 грудня

9 грудня — це день, коли ми зосереджуємо увагу на важливих викликах суспільства. Наш історичний досвід та боротьба за прозорість у суспільному житті нагадують про цінність прав людини, рівності та справедливості.

Міжнародний день боротьби з корупцією

9 грудня у світі відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією, запроваджений Організацією Об’єднаних Націй у 2003 році. Ця дата покликана нагадувати про небезпеку корупції, яка підриває довіру до державних інституцій, гальмує розвиток суспільства та створює нерівність. У багатьох країнах проводяться заходи, спрямовані на підвищення прозорості в управлінні, інформування громадян про їхні права та обов’язки, а також активізацію антикорупційних реформ.

Цікаві факти:

щороку корупція завдає світовій економіці збитків на трильйони доларів;

в цей день уряди, громадські організації та активісти організовують семінари, лекції та акції для боротьби з корупційними схемами.

Міжнародний день пам’яті жертв геноциду

Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв геноциду. Ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про запобігання злочину геноциду й покарання за нього стало наслідком Другої світової війни й тих жахливих злочинів, які були скоєні під час неї. Міжнародний день пам’яті жертв геноциду був започаткований у 2015 році. Особливий акцент робиться на боротьбі з дискримінацією, ненавистю та пропагандою насильства. Трагічні уроки історії закликають світову спільноту до єдності та терпимості, щоб подібні жахливі події більше не повторювалися.

Іменини та день ангела завтра

День ангела 9 грудня / Фото: Deposiphotos

За новоюліанським календарем в Україні відзначають іменини Анни та Софронія.

Що можна і не можна робити 9 грудня

В цей час триває Пилипівський – Різдвяний піст, з 28 листопада до 6 січня. Він вважається часом духовного очищення, стриманості та молитви. Для вірян встановлені певні заборони, які допомагають зосередитися на духовних практиках. Основні заборони:

заборона на вживання скоромної їжі;

м’ясо, молочні продукти, яйця — під забороною протягом усього посту.

На свято не можна сваритися та лихословити. Будь-які конфлікти цього дня можуть спричинити неприємності у майбутньому. Заборонено брати та давати гроші в борг, вважається, що це може призвести до фінансових втрат. Не слід ігнорувати потреби тварин.