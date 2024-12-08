Все о дне 9 декабря: какой завтра праздник, именины и что нельзя делать

Які свята 9 грудня / Фото: Freepik

Какой церковный праздник завтра, 9 декабря

Церковный календарь 9 декабря отмечает несколько важных праздников, связанных с почитанием святых, событий в христианской истории и особых икон.

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Зачатие Праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Пророчицы Анны, матери пророка Самуила.

Святителя Софрония, архиепископа Кипрского.

Преподобного Стефана Новосеятеля.

Иконы Божией Матери "Неожиданная радость".

Зачатие Праведной Анной Пресвятой Богородицы

В народе — Аннино зачатие. Это главный праздник 9 декабря. Оно посвящено великому событию, когда праведные Анна и Иоаким после многих лет бездетности получили благословение на рождение ребенка. Их дочерью стала Пресвятая Дева Мария – будущая Матерь Иисуса Христа. В этот день верующие молятся праведной Анне, прося об укреплении семьи, даровании детей и семейном благополучии. Традиционно женщины, мечтающие стать матерями, обращаются к святой с молитвами о покровительстве.

Пророчицы Анны

Выдающаяся женщина Ветхого Завета, чья история является примером веры и смирения Божьей воли. Ее жизнь была полна трудностей, ведь она долгое время оставалась бездетной. Но ее искренняя молитва к Богу принесла долгожданный дар – сына Самуила, ставшего одним из величайших пророков Израиля. Анна дала обет посвятить ребенка служению Богу, и, следуя этому обету, привела Самуила в храм. Ее жизнь учит нас благодарности за дары Бога и умение держать слово перед Богом. К пророчице Анне обращаются с просьбами о мудрости и терпении в воспитании детей, а также об укреплении веры.

Праздник Иконы Божией Матери "Неожиданная радость"

Икона имеет особое значение для верующих и напоминает о милосердии Божией Матери, которая готова помочь каждому искренне кающемуся, радость и мир. Человек осознал глубину своего падения и с помощью. Божией оставил грешную жизнь.

Перед иконой молятся об:

исцелении от болезней;

преодоление жизненных затруднений;

примирение в семье и гармонию в отношениях.

Этот образ учит, что даже в самые трудные моменты жизни не стоит отчаиваться, ведь за искренней молитвой всегда приходит Божья помощь.

Праздник Иконы Божией Матери / Фото: Freepik

День Святителя Софрония, архиепископа Кипрского

Святитель Софроний жил в VII веке и был архиепископом Кипрской церкви. Его жизнь пришлась на сложный период, когда христианство сталкивалось со многими ересями. Софроний активно защищал чистоту веры и заботился об укреплении Церкви. Его особенная заслуга — забота о людях, нуждающихся в духовном исцелении. Софроний умел совмещать строгость в вопросах веры с милосердием и любовью к ближнему. К святителю Софронию молятся об укреплении в вере, о духовной поддержке и покровительстве в борьбе с жизненными трудностями.

Государственные и международные праздники 9 декабря

9 декабря – это день, когда мы сосредотачиваем внимание на важных вызовах общества. Наш исторический опыт и борьба за прозрачность в общественной жизни напоминают о ценности прав человека, равенстве и справедливости.

Международный день борьбы с коррупцией

9 декабря в мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, введенный Организацией Объединенных Наций в 2003 году. Эта дата призвана напомнить об опасности коррупции, которая подрывает доверие к государственным институтам, тормозит развитие общества и порождает неравенство. Во многих странах проводятся мероприятия, направленные на повышение прозрачности в управлении, информирование граждан об их правах и обязанностях, а также активизацию антикоррупционных реформ.

Интересные факты:

ежегодно коррупция наносит мировой экономике ущерб на триллионы долларов;

в этот день правительства, общественные организации и активисты организуют семинары, лекции и акции по борьбе с коррупционными схемами.

Международный день памяти жертв геноцида

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день памяти жертв геноцида. Принятие Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказание за него стало следствием Второй мировой войны и тех ужасающих преступлений, совершенных во время нее. Международный день памяти жертв геноцида был начат в 2015 году. Особый акцент делается на борьбе с дискриминацией, ненавистью и пропагандой насилия. Трагические уроки истории призывают мировое сообщество к единству и терпимости, чтобы подобные ужасающие события больше не повторялись.

Именины и день ангела завтра

День ангела 9 декабря / Фото: Depositphotos

По новоюлианскому календарю в Украине отмечают именины Анны и Софрония.

Что можно и нельзя делать 9 декабря

В это время продолжается Филипповский пост, Рождественский пост, с 28 ноября по 6 января. Он считается временем духовного очищения, воздержания и молитвы. Для верующих установлены определенные запреты, помогающие сосредоточиться на духовных практиках. Основные запреты:

запрет на употребление скоромной пищи;

мясо, молочные продукты, яйца – под запретом на протяжении всего поста.

На праздник нельзя ссориться и злословить. Любые конфликты в этот день могут вызвать неприятности в будущем. Запрещено брать и давать деньги взаймы, считается, что это может привести к финансовым потерям. Не следует игнорировать потребности животных.