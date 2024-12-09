Вісім головних новин України та світу на 21:00 9 грудня

Росія витратила на війну $200 млрд, Мерц пропонує створити контактну групу із завершення війни в Україні та інші новини

Фрідріх Мерц (Фото: Офіс президента)

1. Росія витратила на війну проти України $200 млрд з 2022 року – Пентагон. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році витратила $200 млрд. Про це він сказав на Національному безпековому форумі Рональда Рейгана в Каліфорнії.

2. Мерц пропонує створити європейську контактну групу із завершення війни в Україні. Лідер опозиційного німецького блоку ХДС/ХСС та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц запропонував створити європейську контактну групу, на якій обговорюватимуться варіанти завершення російсько-української війни на тлі зміни влади у США. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

3. Дрони СБУ вступили в бій з вертольотами, літаками та катерами Росії – відео спецоперації. Морські дрони Служби безпеки України Sea Baby відпрацювали по російських вертольотах та літаках у Керченській бухті. Українська спецслужба показала відео спецоперації.

4. Трамп заявив, що Зеленський хоче припинення вогню та укласти мир. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче укласти мир та досягти припинення вогню. Про це він сказав в інтерв'ю New York Post.

5. Росія каже, що передала Україні тіла нібито загиблих на Іл-76. Коордштаб відреагував. Російська омбудсменка Тетяна Москалькова заявила, що Москва передала Києву тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що Україна дійсно отримала останки людей, вони потребують додаткової ідентифікації.

6. Зеленський готовий подумати над іноземними військами в Україні, поки та не буде в НАТО. Президент Володимир Зеленський може подумати над пропозицією французького лідера Емманюеля Макрона щодо розміщення іноземних військ на території України, поки та не долучиться до НАТО. Про це він заявив на зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом.

7. Зеленський: Режим Асада пав, тому що РФ не має достатньо військ у Сирії – всі в Україні. Режим сирійського диктатора Башара Асада пав не тільки через зусилля сил опору, а й через те, що у Сирії немає достатньої кількості російських військ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

8. Німеччина і США розроблять для ЗСУ єдину програму управління різними дронами. Найбільший оборонний концерн Німеччини Rheinmetall оголосив про співпрацю з американською компанією Auterion, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення. Компанії хочуть створити ПЗ, яке дало б українським військовим змогу об’єднати управління різними типами дронів. Про це повідомляє Financial Times.

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