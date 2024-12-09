Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 9 декабря

Россия потратила на войну $200 млрд, Мерц предлагает создать контактную группу по завершению войны в Украине и другие новости

Фридрих Мерц (Фото: Офис президента)

1. Россия потратила на войну против Украины $200 млрд с 2022 года – Пентагон. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потратила $200 млрд. Об этом он сказал на Национальном форуме безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии.

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2. Мерц предлагает создать европейскую контактную группу по завершению войны в Украине. Лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил создать европейскую контактную группу, на которой будут обсуждаться варианты завершения российско-украинской войны на фоне смены власти в США. Об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

3. Дроны СБУ вступили в бой с вертолетами, самолетами и катерами России – видео спецоперации. Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby отработали по российским вертолетам и самолетам в Керченской бухте. Украинская спецслужба показала видео спецоперации.

4. Трамп заявил, что Зеленский хочет прекращения огня и заключить мир. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский хочет заключить мир и добиться прекращения огня. Об этом он сказал в интервью New York Post.

5. Россия говорит, что передала Украине тела якобы погибших на Ил-76. Коордштаб отреагировал. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Москва передала Киеву тела военнопленных, якобы погибших при падении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что Украина действительно получила останки людей, они нуждаются в дополнительной идентификации.

6. Зеленский готов подумать над иностранными войсками в Украине, пока та не будет в НАТО. Президент Владимир Зеленский может подумать над предложением французского лидера Эмманюэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины, пока та не присоединится к НАТО. Об этом он заявил на встрече с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом.

7. Зеленский: Режим Асада пал, потому что у РФ нет достаточно войск в Сирии – все в Украине. Режим сирийского диктатора Башара Асада пал не только из-за усилий сил сопротивления, но и вследствие того, что у Сирии нет достаточного количества российских войск. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

8. Германия и США разработают для ВСУ единую программу управления разными дронами. Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall объявил о сотрудничестве с американской компанией Auterion, специализирующейся на разработке программного обеспечения. Компании хотят создать ПО, которое позволило бы украинским военным объединить управление разными типами дронов. Об этом сообщает Financial Times.

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