10 головних новин України та світу на 23:00 10 квітня
- Російський дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: є загиблий та поранені. Російський дрон поцілив по багатоповерхівці у Житомирському районі – загинула одна людина, п'ятеро осіб постраждали, повідомив голова обладміністрації Віталій Бунечко. Серед постраждалих – дитина 2011 року народження. Пошкоджено щонайменше п'ять будинків.
- Росія атакувала склад памперсів у Дніпрі. На місці масштабна пожежа, є загиблий. Удень 10 квітня Росія вдарила по Дніпру ракетою. Через атаку загинула людина, вісім осіб постраждали. Окупанти поцілили по складу компанії "Біосфера", де зберігалися товари для дому та гігієни.
- Речник МЗС відреагував на відео розстрілу полонених: Російська армія – збіговисько дегенератів. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на відео APnews, на якому росіяни стратили чотирьох українських військовополонених. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відправив листи до Міжнародного комітету червоного хреста та ООН, котрі мають зафіксувати цей злочин.
- Зустріч "коаліції охочих": Британія назвала чотири цілі партнерів для України. "Коаліція охочих", яка планує надіслати військові контингенти до України, має чотири цілі – захистити безпеку у небі та на морі, сприяти миру на землі та підтримувати ЗСУ, аби ті "стали найсильнішим стримувальним фактором". Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час першої зустріч голів оборонних відомств коаліції у Брюсселі.
- Посолка США в Україні Брінк йде у відставку – Держдеп. Пані посол США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку, підтвердила під час пресконференції речниця Державного департаменту Теммі Брюс. Водночас вона заявила, що їй "нічого не відомо" про те, чи отримувала представниця Штатів вказівок не називати Росію винною в атаках по Україні.
- Насірова вже не мобілізують. Сирський наказав провести службове розслідування. Визнано протиправним наказ про мобілізацію колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова, якому висунуто обвинувачення у "газовій справі" і в отриманні найбільшого в історії України викритого хабаря. Про це повідомила Військова служба правопорядку (ВСП).
- МЗС Китаю відреагувало на заяву Зеленського щодо участі громадян країни у війні. Твердження щодо участі громадян Китаю на боці Росії у війні проти України нібито не має під собою фактів. Так речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь відреагував на заяву президента Володимира Зеленського щодо того, що Україна має дані про щонайменше 155 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ.
- Росія та США провели обмін ув’язненими в Абу-Дабі. Сполучені Штати та Росія обмінялися ув’язненими в межах угоди, організованої спецслужбами обох держав. Москва звільнила Ксенію Кареліну з подвійним громадянством США та Росії. Минулого року жінку засудили до 12 років колонії суворого режиму після того, як її визнали винною в Росії у державній зраді за пожертвування близько $100 українській благодійній організації, що базується в США.
- Євросоюз продовжив транспортний безвіз для України ще на пів року.Термін дії угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом між Євросоюзом та Україною ("транспортний безвіз") автоматично пролонговано до 31 грудня 2025 року, повідомило Міністерство розвитку громад і територій.
- Євросоюз слідом за Трампом взяв 90-денну паузу для запровадження мит. Європейський Союз відкладе на 90 днів запровадження зустрічних мит проти США у відповідь на 25%-ві мита, введені президентом Дональдом Трампом минулого місяця на експорт сталі та алюмінію. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Читайте також головні тексти дня:
Трамп і Сі ведуть війну на виснаження вартістю $500 млрд
Про ефективність українських БпЛА, Умєрова та Залужного — інтерв'ю Марії Берлінської
Бізнес та класика: що радить читати президентка ЕКО Маркету
Досвід перемагає упередження: 52-річна Тетяна Лук'янова знайшла роботу мрії в міжнародній компанії
"Фільм гарний, але є нюанси" — як Мустафа Джемілєв відреагував на стрічку про себе
Від принцеси Діани до Мерилін Монро: культові сукні зірок, які пішли з молотка за мільйони — фото