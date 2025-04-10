10 главных новостей Украины и мира на 23:00 10 апреля
- Российский дрон попал в многоэтажку Житомирской области: есть погибший и раненые. Российский дрон попал по многоэтажке в Житомирском районе – погиб один человек, пять пострадали, сообщил глава обладминистрации Виталий Бунечко. Среди пострадавших – ребенок 2011 года рождения. Повреждены не менее пяти домов.
- Россия атаковала склад памперсов в Днепре. На месте масштабный пожар, есть погибший. Днем 10 апреля Россия ударила по Днепру ракетой. Из-за атаки погиб человек, восемь человек пострадали. Оккупанты попали в склад компании "Биосфера", где хранились товары для дома и гигиены.
- Спикер МИД отреагировал на видео расстрела пленных: Российская армия – сборище дегенератов. Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на видео APnews, на котором россияне казнили четырех украинских военнопленных. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил письма Международному комитету красного креста и ООН, которые должны зафиксировать это преступление.
- Встреча "коалиции желающих": Британия назвала четыре цели партнеров для Украины. "Коалиция желающих", которая планирует прислать военные контингенты в Украину, имеет четыре цели – защитить безопасность в небе и на море, содействовать миру на земле и поддерживать ВСУ, чтобы те "стали сильнейшим сдерживающим фактором". Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили во время первой встречи глав оборонных ведомств коалиции в Брюсселе.
- Посол США в Украине Бринк уходит в отставку. Госпожа США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку, подтвердила во время пресс-конференции пресс-секретарь Государственного департамента Темми Брюс. В то же время она заявила, что ей "ничего не известно" о том, получала ли представительница Штатов указания не называть Россию виновной в атаках по Украине.
- Насирова уже не мобилизуют. Сырский приказал провести служебное расследование. Признан противоправным приказ о мобилизации бывшего главы Государственной фискальной службы (ДФС) Романа Насирова, которому предъявлены обвинения по "газовому делу" и в получении крупнейшей в истории Украины разоблаченной взятки. Об этом сообщила Военная служба правопорядка (ВСП).
- МИД Китая отреагировал на заявление Зеленского об участии граждан страны в войне. Утверждение по поводу участия граждан Китая на стороне России в войне против Украины якобы не имеет под собой фактов. Так спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского насчет того, что Украина располагает данными о по меньшей мере 155 китайцами, участвующими в войне на стороне РФ.
- Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби. Соединенные Штаты и Россия обменялись заключенными в рамках соглашения, организованного спецслужбами обоих государств. Москва освободила Ксению Карелину с двойным гражданством США и России. В прошлом году женщину приговорили к 12 годам колонии строгого режима после того, как ее признали виновной в России в государственной измене за пожертвование около $100 базирующейся в США украинской благотворительной организации.
- Евросоюз продлил транспортный безвиз для Украины еще на полгода. Срок действия соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом между Евросоюзом и Украиной ("транспортный безвиз") автоматически пролонгирован до 31 декабря 2025 года, сообщило Министерство развития общин и территорий.
- Евросоюз вслед за Трампом взял 90-дневную паузу для введения пошлин. Европейский Союз отложит на 90 дней введение встречных пошлин против США в ответ на 25%-ные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом в прошлом месяце на экспорт стали и алюминия. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Читайте также главные тексты дня:
Трамп и Си ведут войну на истощение стоимостью $500 млрд
Об эффективности украинских БпЛА, Умерова и Залужного – интервью Марии Берлинской
Бизнес и классика: что советует читать президент ЭКО Маркета
Опыт побеждает предупреждение: 52-летняя Татьяна Лукьянова нашла работу мечты в международной компании
"Фильм хорош, но есть нюансы" – как Мустафа Джемилев отреагировал на ленту о себе
От принцессы Дианы до Мэрилин Монро: культовые платья звезд, ушедших с молотка за миллионы.