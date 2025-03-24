12 головних новин України та світу на 22:00 24 березня
- Ракетний удар Росії по Сумах: кількість постраждалих збільшилася до 94 людей – фото. Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по середмістю Сум збільшилася до 94 людей. Серед поранених — 23 дітей. Окупанти поцілили по густонаселеному житловому кварталу міста, пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків та навчальний заклад.
- Зеленський: Після росіян США знову зустрінуться з українською делегацією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що після американо-російський переговорів у Саудівській Аравії відбудеться повторна зустріч команд України та США.
- У США почали вірити Путіну на слово, навіть коли розвіддані йому суперечили – Зеленський. Президент Зеленський вважає, що офіційні представники Сполучених Штатів почали вірити російському диктатору Володимиру Путіну на слово навіть у тих випадках, коли їхні розвіддані йому суперечили. Таку думку глава держави висловив у інтерв’ю журналу TIME.
- Зеленський усе ще сподівається, що Трамп зрозуміє – Путін слабший, аніж здається. Президент України усе ще сподівається: лідер США Трамп зрозуміє, що Путін слабший, аніж здається, що диктатору не можна довіряти та що перемога РФ у війні стане катастрофою не тільки для України
- Трамп: Вашингтон та Київ обговорюють українські електростанції. Трамп повідомив, що США ведуть переговори з Україною про можливість володіння американськими фірмами українськими електростанціями.
- Українські сили знищили чотири вертольоти у тилу росіян – відео. Українські військові знищили чотири російські вертольоти в тилу росіян, повідомили в Силах спеціальних операцій. ССО працювали у взаємодії з Головним управлінням розвідки, ракетними військами та артилерією. Ворог втратив два вертольоти Ка-52 та два Мі-8 в Бєлгородській області Росії.
- Росія атакувала майже сотнею дронів п'ять областей України. Є влучання. У ніч проти 24 березня Росія атакувала Україну 99 дронами різного типу. Протиповітряна оборона збила 57 БпЛА, в декількох областях є наслідки ворожої атаки, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
- У Євросоюзі відповіли на заяву Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях. Європейський Союз підтверджує підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. З відповідною заявою виступила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер на брифінгу у Брюсселі у контексті висловлювань спеціального представника президента США Стіва Віткоффа щодо російських "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.
- "Системна багаторівнева кібератака". Укрзалізниця назвала причину збою онлайн-систем. На Укрзалізницю на вихідних була здійснена масштабна кібератака, яка вивела з ладу її онлайн-системи, повідомила компанія. Тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та онлайн-підтримка.
- Зеленський підписав закон про новий вищий спецсуд: це був один із "маяків" МВФ. Президент Зеленський підписав закон про створення нового вищого спеціалізованого суду, який розглядатиме адміністративні справи проти центральних органів державної влади.
- Рада хоче послабити контроль за статками чиновників. НАЗК закликає цього не робити. На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада розгляне правки до закону "Про запобігання корупції", які можуть суттєво послабити механізм моніторингу способу життя (МСЖ) держслужбовців. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликає депутатів не допустити ухвалення цих змін, оскільки вони фактично унеможливлять ефективну перевірку статків посадовців.
- Reuters: Банк Росії попередив про ризик довгого обвалу цін на нафту, як перед розпадом СРСР. Центральний банк Росії у лютому попередив Кремль, що у США та ОПЕК є можливість заповнити ринок нафтою і спровокувати повторення тривалого падіння цін, як у 1980-х роках, яке свого часу сприяло розпаду Радянського Союзу. Про це пише агенція Reuters.
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