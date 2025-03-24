12 главных новостей Украины и мира на 22:00 24 марта
- Ракетный удар России по Сумам: количество пострадавших увеличилось до 94 человек – фото. Число пострадавших в результате российского ракетного удара по центру Сум увеличилось до 94 человек. Среди раненых – 23 ребенка. Оккупанты попали по густонаселенному жилому кварталу города, поврежден ряд многоквартирных жилых домов и учебное заведение.
- Зеленский: После россиян США снова встретятся с украинской делегацией. Президент Владимир Зеленский сообщил, что после американо-российских переговоров в Саудовской Аравии состоится повторная встреча команд Украины и США.
- В США начали верить Путину на слово, даже когда разведданные ему противоречили – Зеленский. Президент Зеленский считает, что официальные представители Соединенных Штатов начали верить российскому диктатору Владимиру Путину на слово даже в тех случаях, когда их разведданные ему противоречили. Такое мнение глава государства выразил в интервью журналу TIME.
- Зеленский все еще надеется, что Трамп поймет – Путин слабее, чем кажется. Президент Украины все еще надеется: лидер США Трамп поймет, что Путин слабее, чем кажется, что диктатору нельзя доверять и что победа РФ в войне станет катастрофой не только для Украины
- Трамп: Вашингтон и Киев обсуждают украинские электростанции. Трамп сообщил, что США ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими фирмами украинскими электростанциями.
- Украинские силы уничтожили четыре вертолета в тылу россиян – видео. Украинские военные уничтожили четыре российских вертолета в тылу россиян, сообщили в Силах специальных операций. ССО работали во взаимодействии с Главным управлением разведки, ракетными войсками и артиллерией. Враг потерял два вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области России.
- Россия атаковала почти сотней дронов пять областей Украины. Есть попадания. В ночь на 24 марта Россия атаковала Украину 99 дронами разного типа. Противовоздушная оборона сбила 57 БпЛА, в нескольких областях есть последствия вражеской атаки, сообщили в воздушных силах ВСУ.
- В Евросоюзе ответили на заявление Уиткоффа по поводу "референдумов" на оккупированных территориях. Европейский Союз подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. С соответствующим заявлением выступила представитель Европейской комиссии Анита Гиппер на брифинге в Брюсселе в контексте высказываний специального представителя президента США Стива Уиткоффа насчет российских "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины.
- "Системная многоуровневая кибератака". Укрзалізниця назвала причину сбоя онлайн-систем. На Укрзалізницю на выходных была осуществлена масштабная кибератака, выведшая из строя ее онлайн-системы, сообщила компания. Временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и онлайн-поддержка.
- Зеленский подписал закон о новом высшем спецсуде: это был один из "маяков" МВФ. Президент Зеленский подписал закон о создании нового высшего специализированного суда, рассматривающего административные дела против центральных органов государственной власти.
- Рада хочет ослабить контроль за состоянием чиновников. НАПК призывает этого не делать. На ближайшем пленарном заседании Верховная Рада рассмотрит поправки к закону "О предотвращении коррупции", которые могут существенно ослабить механизм мониторинга образа жизни (МОЖ) госслужащих. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призывает депутатов не допустить принятия этих изменений, поскольку они фактически сделают невозможной эффективную проверку состояния чиновников.
- Reuters: Банк России предупредил о риске долгого обвала цен на нефть, как перед распадом СССР. Центральный банк России в феврале предупредил Кремль, что у США и ОПЕК есть возможность заполнить рынок нефтью и спровоцировать повторение длительного падения цен, как в 80-х годах, что в свое время способствовало распаду Советского Союза. Об этом пишет агентство Reuters.
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