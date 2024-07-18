"13 липня – моя прем'єра". Нападник на Трампа писав погрози за кілька днів до замаху

За словами чиновників, Крукс нібито написав: "13 липня буде моя прем'єра, дивіться, як це розгортається"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

20-річний Томас Крукс, який скоїв замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа, за кілька днів до того писав погрози на одній із платформ. Про це повідомило видання Fox News із посиланням на дані Секретної служби та ФБР.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Працівники Секретної служби та ФБР повідомили сенаторам США, що Крукс написав повідомлення з погрозами на ігровій платформі Steam за кілька днів до спроби вбивства Трампа.

За словами чиновників, Крукс написав: "13 липня буде моя прем'єра, дивіться, як це розгортається".

Про це Службі стало відомо під час того, як слідчі перевіряли технологічні мобільні телефони та ноутбук Крукса.

За даними співрозмовників видання, батьки Крукса повідомили місцевій поліції про зникнення їхнього сина за кілька годин до замаху на Трампа та стверджували, що стурбовані його здоров’ям.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45-го президента США Трампа, на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські та світові лідери.

Читайте також: Закривавлене лице, кулак вгору. Як замах на Трампа вплине на вибори у США