"13 июля – моя премьера". Нападающий на Трампа писал угрозы за несколько дней до покушения

По словам чиновников, Крукс якобы написал: "13 июля будет моя премьера, смотрите, как это разворачивается"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

20-летний Томас Крукс, покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа, за несколько дней до того писал угрозы на одной из платформ. Об этом сообщило издание Fox News со ссылкой на данные Секретной службы и ФБР.

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Сотрудники Секретной службы и ФБР сообщили сенаторам США, что Крукс написал сообщения с угрозами на игровой платформе Steam за несколько дней до попытки убийства Трампа.

По словам чиновников, Крукс написал: "13 июля будет моя премьера, смотрите, как это разворачивается".

Об этом Службе стало известно, когда следователи проверяли технологические мобильные телефоны и ноутбук Крукса.

По данным собеседников издания, родители Крукса сообщили местной полиции об исчезновении их сына за несколько часов до покушения на Трампа и утверждали, что обеспокоены его здоровьем.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на 45-го президента США Трампа, на крышу, на которой был нападавший, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для безопасности Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

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