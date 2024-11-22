Беларускі Гаюн: До розробки російського комплексу "Кедр" може бути причетна Білорусь

Аналітики припускають, що шасі, виготовлені Мінським заводом, могли бути використані у створенні ракетного комплексу "Кедр"

Російський ракетний комплекс Кедр (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Мінський завод може бути причетним до розробки російського ракетного комплексу "Кедр", яким окупанти атакували Дніпро 21 листопада. Такого висновку дійшли аналітики білоруського опозиційного OSINT-проєкту Беларускі Гаюн.

Головне управління розвідки Міноборони раніше повідомило, що у створенні нового комплексу брали участь кілька російських підприємств, зокрема федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барікади" у Волгограді.

За інформацією моніторингової групи, це підприємство є ключовим отримувачем продукції "Мінського заводу колісних тягачів" (МЗКТ).

Як з'ясувала спільнота залізничників Білорусі, за перші дев’ять місяців 2024 року білоруський завод відправив у Росію 200 вагонів із колісною технікою та запчастинами, переважно постачаючи шасі для різних видів техніки. Зокрема, волгоградський "Титан-Барікади" отримав 36 вагонів із компонентами.

Аналітики припускають, що шасі, виготовлені МЗКТ, могли бути використані у створенні ракетного комплексу "Кедр".