Беларускі Гаюн: До розробки російського комплексу "Кедр" може бути причетна Білорусь
Мінський завод може бути причетним до розробки російського ракетного комплексу "Кедр", яким окупанти атакували Дніпро 21 листопада. Такого висновку дійшли аналітики білоруського опозиційного OSINT-проєкту Беларускі Гаюн.
Головне управління розвідки Міноборони раніше повідомило, що у створенні нового комплексу брали участь кілька російських підприємств, зокрема федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барікади" у Волгограді.
За інформацією моніторингової групи, це підприємство є ключовим отримувачем продукції "Мінського заводу колісних тягачів" (МЗКТ).
Як з'ясувала спільнота залізничників Білорусі, за перші дев’ять місяців 2024 року білоруський завод відправив у Росію 200 вагонів із колісною технікою та запчастинами, переважно постачаючи шасі для різних видів техніки. Зокрема, волгоградський "Титан-Барікади" отримав 36 вагонів із компонентами.
Аналітики припускають, що шасі, виготовлені МЗКТ, могли бути використані у створенні ракетного комплексу "Кедр".
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.
- Президент Зеленський тоді заявив, що за характеристиками ракета відповідає міжконтинентальній балістиці, але тривають експертизи. Водночас неназваний західний чиновник заявив ABC News, що російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою.
- Увечері російський диктатор Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито успішний запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.