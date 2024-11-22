Беларускі Гаюн: К разработке российского комплекса "Кедр" может быть причастна Беларусь

Аналитики предполагают, что шасси, изготовленные Минским заводом, могли быть использованы при создании ракетного комплекса "Кедр"

Российский ракетный комплекс Кедр (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Минский завод может быть причастен к разработке российского ракетного комплекса "Кедр", которым оккупанты атаковали Днепр 21 ноября. К такому выводу пришли аналитики белорусского оппозиционного OSINT-проекта Беларускі Гаюн.

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Главное управление разведки Минобороны ранее сообщило, что в создании нового комплекса принимали участие несколько российских предприятий, в том числе федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" в Волгограде.

По информации мониторинговой группы, это предприятие является ключевым получателем продукции "Минского завода колесных тягачей" (МЗКТ).

Как выяснило сообщество железнодорожников Беларуси, за первые девять месяцев 2024 года беларусский завод отправил в Россию 200 вагонов с колесной техникой и запчастями, преимущественно поставляя шасси для разных видов техники. В частности, волгоградский "Титан-Баррикады" получил 36 вагонов с компонентами.

Аналитики предполагают, что шасси, изготовленные МЗКТ, могли быть использованы в создании ракетного комплекса "Кедр".