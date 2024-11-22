Беларускі Гаюн: К разработке российского комплекса "Кедр" может быть причастна Беларусь
Минский завод может быть причастен к разработке российского ракетного комплекса "Кедр", которым оккупанты атаковали Днепр 21 ноября. К такому выводу пришли аналитики белорусского оппозиционного OSINT-проекта Беларускі Гаюн.
Главное управление разведки Минобороны ранее сообщило, что в создании нового комплекса принимали участие несколько российских предприятий, в том числе федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" в Волгограде.
По информации мониторинговой группы, это предприятие является ключевым получателем продукции "Минского завода колесных тягачей" (МЗКТ).
Как выяснило сообщество железнодорожников Беларуси, за первые девять месяцев 2024 года беларусский завод отправил в Россию 200 вагонов с колесной техникой и запчастями, преимущественно поставляя шасси для разных видов техники. В частности, волгоградский "Титан-Баррикады" получил 36 вагонов с компонентами.
Аналитики предполагают, что шасси, изготовленные МЗКТ, могли быть использованы в создании ракетного комплекса "Кедр".
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Президент Зеленский тогда заявил, что по характеристикам ракета отвечает межконтинентальной баллистике, но продолжаются экспертизы. В то же время неназванный западный чиновник заявил ABC News, что российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
- Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.