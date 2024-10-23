Bloomberg: Якщо солдати КНДР почнуть масово гинути, Кім Чен Ін зіштовхнеться з проблемами
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може зіткнутися з недовірою громадян і пильною увагою з боку військових, якщо солдати, відправлені до Росії, почнуть масового гинути. Про це йдеться в огляді Bloomberg.
За оцінкою видання, ще жоден правитель Північної Кореї не був у ситуації, коли солдати боролися за кордоном і при цьому зазнавали масових втрат. Як повідомляється, у КНДР армія стоїть на першому місці та "проникає майже у всі аспекти суспільства".
У разі, якщо зростатиме кількість солдатів КНДР, убитих чи поранених у війні Росії проти України, то Кім Чен Ин може опинитися під пильною увагою військових, які його підтримують. Також, як стверджує Bloomberg, правитель може спричинити невдоволення серед громадян, оскільки частина з них мають особисті зв'язки зі Збройними силами країни.
Щодо шкоди від співпраці з КНДР для Росії, то аналітики не виключають, що в боротьбу може вступити Південна Корея. На їхню думку, США та країни НАТО можуть чинити тиск на Сеул, щоб було переглянуто урядову політику щодо відправлення летальної (смертельної) допомоги країнам, які перебувають у стані війни. Зокрема, Південна Корея має мільйони артилерійських снарядів, які вкрай необхідні Україні на фронті.
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