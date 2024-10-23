Bloomberg: Если солдаты КНДР начнут массово гибнуть, Ким Чен Ын столкнется с проблемами
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может столкнуться с недоверием граждан и пристальным вниманием со стороны военных, если солдаты, отправленные в Россию, начнут массового погибать. Об этом сказано в обзоре Bloomberg.
По оценке издания, еще ни один правитель Северной Кореи не был в ситуации, когда солдаты сражались за рубежом и при этом несли массовые потери. Как сообщается, в КНДР армия стоит на первом месте и "проникает почти во все аспекты общества".
В случае, если будет расти количество солдат КНДР, убитых или раненых в войне России против Украины, то Ким Чен Ын может оказаться под пристальным вниманием военных, которые его поддерживают. Также, как утверждает Bloomberg, правитель может вызвать недовольство среди граждан, так как часть из них имеют личные связи с Вооруженными силами страны.
Что касается вреда от сотрудничества с КНДР для России, то аналитики не исключают, что в борьбу может вступить Южная Корея. По их мнению, США и страны НАТО могут оказывать давление на Сеул, чтобы была пересмотрена правительственная политика касательно отправки летальной (смертельной) помощи странам, которые находятся в состоянии войны. В частности, у Южной Кореи есть миллионы артиллерийских снарядов, которые крайне необходимы Украине на фронте.
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