"Бронь" для тих, хто має високі доходи. Стефанчук: Податок на боягузтво раніше ніде не спрацював

Руслан Стефанчук (Фото: Верховна Рада)

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що бронювання від мобілізації людей із високими доходами ніколи не працювало, проте він не виключає, що в Україні таки можуть запровадити його. Таку думку він висловив у інтерв'ю для видання Суспільне.

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Стефанчук порівняв бронювання на основі високих доходів із "податком на боягузтво", який діяв у Середньовіччі, коли в Англії платили за те, щоб не йти в лицарі.

"Цей податок потім існував у дуже багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало", — наголосив спікер Ради.

Стефанчук визнав, що в Україні можуть змінити систему бронювання, яка дала б громадянам із високими доходами право не бути мобілізованими. Він пояснив це тим, що "на одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, які забезпечують економічно утримання цього воїна".

ДОВІДКА. Дещо схоже було у США під час Громадянської війни у XIX столітті: заможні люди могли законно не йти до війська за плату у $300 (це близько $7540 у перерахунку на 2024 рік), а відправити замість себе іншу людину. Така політика стала однією з причини масштабних бунтів у Нью-Йорку у 1863 році. Дещо схоже було у США під час Громадянської війни у XIX столітті: заможні люди могли законно не йти до війська за плату у $300 (це близько $7540 у перерахунку на 2024 рік), а відправити замість себе іншу людину. Така політика стала однією з причини масштабних бунтів у Нью-Йорку у 1863 році.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

3 січня 2024 року LIGA.net повідомляла, що в ОП та Кабміні думають над зміною правил бронювання від мобілізації. Критерієм для цього може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів.

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