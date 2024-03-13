"Бронь" тем, у кого есть высокие доходы. Стефанчук: Налог на трусость нигде не сработал

Руслан Стефанчук (Фото: Верховная Рада)

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что бронирование от мобилизации людей с высокими доходами никогда не работало, однако он не исключает, что в Украине могут ввести его. Такое мнение он высказал в интервью для издания Суспильне.

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Стефанчук сравнил бронирование на основе высоких доходов с "налогом на трусость", который действовал в Средневековье, когда в Англии платили за то, чтобы не идти в рыцари.

"Этот налог потом существовал в очень многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало", – подчеркнул спикер Рады.

Стефанчук признал, что в Украине могут изменить систему бронирования, которая дала бы гражданам с высокими доходами право не быть мобилизованными. Он объяснил это тем, что "на одного воина, который защищает Украину, должно быть восемь человек, которые обеспечивают экономически содержание этого воина".

СПРАВКА. Нечто похожее было в США во время Гражданской войны в XIX веке: состоятельные люди могли законно не идти в армию за плату в $300 (это около $7540 в пересчете на 2024 год), а отправить вместо себя другого человека. Такая политика стала одной из причин масштабных бунтов в Нью-Йорке в 1863 году. Нечто похожее было в США во время Гражданской войны в XIX веке: состоятельные люди могли законно не идти в армию за плату в $300 (это около $7540 в пересчете на 2024 год), а отправить вместо себя другого человека. Такая политика стала одной из причин масштабных бунтов в Нью-Йорке в 1863 году.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

3 января 2024 года LIGA.net сообщала, что в ОП и Кабмине думают над изменением правил бронирования от мобилизации. Критерием для этого может стать уплата налогов с официальной зарплаты или доходов.

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