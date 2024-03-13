"Бронь" тем, у кого есть высокие доходы. Стефанчук: Налог на трусость нигде не сработал
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что бронирование от мобилизации людей с высокими доходами никогда не работало, однако он не исключает, что в Украине могут ввести его. Такое мнение он высказал в интервью для издания Суспильне.
Стефанчук сравнил бронирование на основе высоких доходов с "налогом на трусость", который действовал в Средневековье, когда в Англии платили за то, чтобы не идти в рыцари.
"Этот налог потом существовал в очень многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало", – подчеркнул спикер Рады.
Стефанчук признал, что в Украине могут изменить систему бронирования, которая дала бы гражданам с высокими доходами право не быть мобилизованными. Он объяснил это тем, что "на одного воина, который защищает Украину, должно быть восемь человек, которые обеспечивают экономически содержание этого воина".
- 25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- 3 января 2024 года LIGA.net сообщала, что в ОП и Кабмине думают над изменением правил бронирования от мобилизации. Критерием для этого может стать уплата налогов с официальной зарплаты или доходов.
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