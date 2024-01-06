Бронь від мобілізації за податки. Стефанчук: Успішних прикладів немає, але треба думати

"Знову ж таки, цього немає в законопроєкті. Тому мені здається, цьому повинна передувати дуже велика дискусія. Це не нова ідея", – каже спікер

Руслан Стефанчук (Фото: Верховна Рада)

У новому законопроєкті про мобілізацію немає положень про бронювання чоловіків від призову за сплату високих податків, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. І хоча йому невідомі приклади успішної реалізації такої політики, проте існує необхідність фінансувати армію, зауважив він в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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В Офісі президента та Кабінеті міністрів розмірковують щодо зміни правил бронювання: критерієм для цього може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів, підтвердили троє співрозмовників LIGA.net в ОП та парламенті.

Журналіст запитав Стефанчука, чи обговорюється у Раді пропозиція бронювати чоловіків, які отримують високі зарплати, а отже сплачують високі податки.

"Знову ж таки, цього немає в законопроєкті. Тому мені здається, цьому повинна передувати дуже велика дискусія. Це не нова ідея. Хочу нагадати, що, наприклад, у Британії був такий "податок на боягузтво", коли можна було відкупитися від лицарського обов’язку йти воювати. Але в жодній країні я не знаю прикладів успішної реалізації цього", – відповів він.

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Проте, зауважив спікер, з іншого боку, є необхідність фінансувати військо: бюджет складається з частини, котру заробляє Україна, і вона йде на фінансування Збройних Сил.

А коштом іншої частини бюджету фінансується решта витрат – гроші на цю частину Україна отримує "в результаті складних, в тому числі міжпарламентських, перемовин із нашими партнерами", пояснив Стефанчук.

"Тому треба думати… Це ж проста математика: не можна вигравати війну, не маючи необхідного фінансово-грошового забезпечення людей, які б’ються за країну. Все має бути обґрунтованим", – зазначив політик.

За його словами, якщо є потреба мобілізувати певну кількість людей, то вони повинні розуміти, що будуть одягнені, забезпечені, нагодовані та за необхідності отримають компенсації.

"Інакше – то нечесна державна політика", - підсумував спікер.

ДОВІДКА Дещо схоже було у США під час Громадянської війни у XIX столітті: заможні люди могли законно не йти до війська за плату у $300 (це близько $7540 у перерахунку на 2024 рік), а відправити замість себе іншу людину. Така політика стала однією з причини масштабних бунтів у Нью-Йорку у 1863 році. Дещо схоже було у США під час Громадянської війни у XIX столітті: заможні люди могли законно не йти до війська за плату у $300 (це близько $7540 у перерахунку на 2024 рік), а відправити замість себе іншу людину. Така політика стала однією з причини масштабних бунтів у Нью-Йорку у 1863 році.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочення, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні запитання щодо запланованих змін. 28 грудня Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, проте інакше війну не виграти.

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