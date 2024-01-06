Бронь от мобилизации за налоги. Стефанчук: Успешных примеров нет, но нужно думать
В новом законопроекте о мобилизации нет положений о бронировании мужчин от призыва за уплату высоких налогов, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. И хотя ему не известны примеры успешной реализации такой политики, однако существует необходимость финансировать армию, отметил он в интервью Интерфакс-Украина.
В Офисе президента и Кабинете министров размышляют об изменении правил бронирования: критерием для этого может стать уплата налогов с официальной зарплаты или доходов, подтвердили три собеседника LIGA.net в ОП и парламенте.
Журналист спросил Стефанчука, обсуждается ли в Раде предложение бронировать мужчин, которые получают высокие зарплаты, а значит, платят высокие налоги.
"Опять-таки, этого нет в законопроекте. Поэтому мне кажется, этому должна предшествовать очень большая дискуссия. Это не новая идея. Хочу напомнить, что, например, в Британии был такой "налог на трусость", когда можно было откупиться от рыцарского долга идти воевать. Но ни в одной стране я не знаю примеров успешной реализации этого", – ответил он.
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Однако, заметил спикер, с другой стороны, есть необходимость финансировать армию: бюджет состоит из части, которую зарабатывает Украина, и она идет на финансирование Вооруженных Сил.
А за счет другой части бюджета финансируются остальные расходы – деньги на эту часть Украина получает "в результате сложных, в том числе межпарламентских, переговоров с нашими партнерами", объяснил Стефанчук.
"Поэтому надо думать… Это же простая математика: нельзя выигрывать войну, не имея необходимого финансово-денежного обеспечения людей, которые дерутся за страну. Все должно быть обоснованным", – отметил политик.
По его словам, в случае потребности мобилизовать определенное количество людей, они должны понимать, что будут одеты, обеспечены, накормлены и при необходимости получат компенсации.
"Иначе – это нечестная государственная политика", - подытожил спикер.
- 25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы планируемых изменений. 28 декабря Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.
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