Бронь от мобилизации за налоги. Стефанчук: Успешных примеров нет, но нужно думать

"Опять же, этого нет в законопроекте. Поэтому мне кажется, этому должна предшествовать очень большая дискуссия. Это не новая идея", – говорит спикер

Руслан Стефанчук (Фото: Верховная Рада)

В новом законопроекте о мобилизации нет положений о бронировании мужчин от призыва за уплату высоких налогов, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. И хотя ему не известны примеры успешной реализации такой политики, однако существует необходимость финансировать армию, отметил он в интервью Интерфакс-Украина.

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В Офисе президента и Кабинете министров размышляют об изменении правил бронирования: критерием для этого может стать уплата налогов с официальной зарплаты или доходов, подтвердили три собеседника LIGA.net в ОП и парламенте.

Журналист спросил Стефанчука, обсуждается ли в Раде предложение бронировать мужчин, которые получают высокие зарплаты, а значит, платят высокие налоги.

"Опять-таки, этого нет в законопроекте. Поэтому мне кажется, этому должна предшествовать очень большая дискуссия. Это не новая идея. Хочу напомнить, что, например, в Британии был такой "налог на трусость", когда можно было откупиться от рыцарского долга идти воевать. Но ни в одной стране я не знаю примеров успешной реализации этого", – ответил он.

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Однако, заметил спикер, с другой стороны, есть необходимость финансировать армию: бюджет состоит из части, которую зарабатывает Украина, и она идет на финансирование Вооруженных Сил.

А за счет другой части бюджета финансируются остальные расходы – деньги на эту часть Украина получает "в результате сложных, в том числе межпарламентских, переговоров с нашими партнерами", объяснил Стефанчук.

"Поэтому надо думать… Это же простая математика: нельзя выигрывать войну, не имея необходимого финансово-денежного обеспечения людей, которые дерутся за страну. Все должно быть обоснованным", – отметил политик.

По его словам, в случае потребности мобилизовать определенное количество людей, они должны понимать, что будут одеты, обеспечены, накормлены и при необходимости получат компенсации.

"Иначе – это нечестная государственная политика", - подытожил спикер.

СПРАВКА Нечто похожее было в США во время Гражданской войны в XIX веке: состоятельные люди могли законно не идти в армию за плату в $300 (это около $7540 в пересчете на 2024 год), а отправить вместо себя другого человека. Такая политика стала одной из причин масштабных бунтов в Нью-Йорке в 1863 году. Нечто похожее было в США во время Гражданской войны в XIX веке: состоятельные люди могли законно не идти в армию за плату в $300 (это около $7540 в пересчете на 2024 год), а отправить вместо себя другого человека. Такая политика стала одной из причин масштабных бунтов в Нью-Йорке в 1863 году.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы планируемых изменений. 28 декабря Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.

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