Через атаку РФ по енергетиці зупинились метро й електротранспорт у Харкові

Через російську атаку по енергетиці України припинено рух метро й електротранспорту у Харкові. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, у Харкові – відчутний дефіцит електроенергії, Укренерго змушене запровадити аварійні відключення.

У деяких районах вже є тимчасові перебої з водопостачанням через нестачу напруги, це може поширитись й на інші райони; комунальники працюють над відновленням подавання "одразу, як тільки це можливо", зазначив мер.

"Метро – працює у режимі укриття. Наземний електротранспорт замінено автобусними маршрутами. Місто тримає ситуацію під контролем", – розповів Терехов.

Він також зазначив, що наразі у Харкові діє 101 пункт незламності.

  • Ввечері 7 листопада окупанти атакували автозаправку у Харківському районі керованими авіабомбами – є поранені та руйнування.
  • У ніч на 8 листопада окупанти масовано атакували Україну. У Дніпрі російський дрон влучив по багатоповерхівці – загинула людина, є постраждалі, серед них діти. Також через атаку зайнялись пожежі у Києві.
  • Окупанти знову вдарили по енергоінфраструктурі. Зокрема, знеструмлено Кременчук й Горішні Плавні у Полтавській області. У регіоні є постраждалий.
  • Низка поїздів суттєво затримується через пошкодження залізничної інфраструктури на Полтавщині.
