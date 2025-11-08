Через атаку РФ по енергетиці зупинились метро й електротранспорт у Харкові

Метро Харкова працює у режимі укриття, електротранспорт замінено автобусами після ударів окупантів по Україні

Харківське метро (Фото: Euguenylr / Wikimedia Commons)

Через російську атаку по енергетиці України припинено рух метро й електротранспорту у Харкові. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, у Харкові – відчутний дефіцит електроенергії, Укренерго змушене запровадити аварійні відключення.

У деяких районах вже є тимчасові перебої з водопостачанням через нестачу напруги, це може поширитись й на інші райони; комунальники працюють над відновленням подавання "одразу, як тільки це можливо", зазначив мер.

"Метро – працює у режимі укриття. Наземний електротранспорт замінено автобусними маршрутами. Місто тримає ситуацію під контролем", – розповів Терехов.

Він також зазначив, що наразі у Харкові діє 101 пункт незламності.