Из-за атаки РФ по энергетике остановились метро и электротранспорт в Харькове

Харьковское метро работает в режиме укрытия, электротранспорт заменен автобусами после ударов оккупантов по Украине

Харьковское метро (Фото: Euguenylr / Wikimedia Commons)

Из-за российской атаки по энергетике Украины прекращено движение метро и электротранспорта в Харькове. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, в Харькове – ощутимый дефицит электричества, Укрэнерго вынуждено ввести аварийные отключения.

В некоторых районах уже есть временные отбои с водоснабжением из-за недостатка напряжения, это же может распространиться и на другие районы; коммунальщики работают над восстановлением подачи "сразу, как только это возможно", отметил мэр.

"Метро – работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами. Город держит ситуацию под контролем", – рассказал Терехов.

Он также отметил, что сейчас в Харькове действуют 101 Пункт Несокрушимости.