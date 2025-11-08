Из-за атаки РФ по энергетике остановились метро и электротранспорт в Харькове
Из-за российской атаки по энергетике Украины прекращено движение метро и электротранспорта в Харькове. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
По его словам, в Харькове – ощутимый дефицит электричества, Укрэнерго вынуждено ввести аварийные отключения.
В некоторых районах уже есть временные отбои с водоснабжением из-за недостатка напряжения, это же может распространиться и на другие районы; коммунальщики работают над восстановлением подачи "сразу, как только это возможно", отметил мэр.
"Метро – работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами. Город держит ситуацию под контролем", – рассказал Терехов.
Он также отметил, что сейчас в Харькове действуют 101 Пункт Несокрушимости.
- Вечером 7 ноября оккупанты атаковали автозаправку в Харьковском районе управляемыми авиабомбами – есть раненые и разрушения.
- В ночь на 8 ноября оккупанты массированно атаковали Украину. В Днепре российский дрон попал по многоэтажке – погиб человек, есть пострадавшие, среди них дети. Также из-за атаки загорелись пожары в Киеве.
- Оккупанты снова ударили по энергоинфраструктуре. Так, обесточены Кременчуг и Горишние Плавни в Полтавской области. В регионе есть пострадавший.
- Ряд поездов существенно задерживается из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на Полтавщине.
