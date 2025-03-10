CNN пише про нову зустріч між США та Росією. Москва заперечує

Зустріч між США та Росією 18 лютого (Фото: Держдепартамент США/Flickr)

Цього тижня відбудеться нова зустріч між США та Росією, пише телеканал CNN із посиланням на ознайомленого з планами неназваного співрозмовника. У Міністерстві іноземних справ РФ заперечують.



За інформацією журналістів CNN, переговори мають відбутись у Саудівській Аравії.

Їх співрозмовник відмовився повідомити склад учасників можливих переговорів.



Після цього речниця російського Міністерства зовнішніх справ Марина Захарова сказала пропагандистському агентству ТАСС, що нова зустріч зі США цього тижня нібито не планується.

Ця інформація з'явилася на тлі зустрічі між США та Україною в Саудівській Аравії, яка має відбутись 11 березня. На ній країни обговорюватимуть двосторонні відносини, стратегічне партнерство, його подальший розвиток і шлях до миру.



Україну на переговорах представлятимуть глава Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністри закордонних справ і оборони Андрій Сибіга й Рустем Умєров.



Від Сполучених Штатів на переговори, ймовірно, прибудуть держсекретар Марко Рубіо, радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц і спецпредставник президента США по Близькому сходу Стів Віткофф. Їх делегація хоче визначити, чи готова Україна до "серйозних" поступок Росії, написала агенція Reuters.

США та Росія провели зустріч у Саудівській Аравії 18 лютого, під час неї країни домовились про переговорні групи щодо України.

Також США та Росія погодились відновити штат посольств, створити механізм консультацій, закласти основу для майбутньої співпраці та продовжувати взаємодію.