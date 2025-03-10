CNN пишет о новой встрече между США и Россией. Москва отрицает
На этой неделе состоится новая встреча между США и Россией, пишет телеканал CNN со ссылкой на ознакомленного с планами неназванного собеседника. В Министерстве иностранных дел РФ отрицают.
По информации журналистов CNN, переговоры должны пройти в Саудовской Аравии.
Их собеседник отказался сообщить состав участников возможных переговоров.
После этого представитель российского Министерства иностранных дел Марина Захарова сказала пропагандистскому агентству ТАСС, что новая встреча с США на этой неделе якобы не планируется.
Эта информация появилась на фоне встречи между США и Украиной в Саудовской Аравии, которая состоится 11 марта. На ней страны будут обсуждать двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие и путь к миру.
Украину на переговорах будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров.
От Соединенных Штатов на переговорах ожидаются госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Их делегация хочет определить, готова ли Украина к "серьезным" уступкам России, написало агентство Reuters.
- США и Россия провели встречу в Саудовской Аравии 18 февраля, во время неё страны договорились о переговорных группах касательно Украины.
- США и Россия согласились восстановить штат посольств, создать механизм консультаций, заложить основу для будущего сотрудничества и продолжать взаимодействие.