CNN пишет о новой встрече между США и Россией. Москва отрицает

Встреча между США и Россией 18 февраля (Фото: Госдепартамент США/Flickr)

На этой неделе состоится новая встреча между США и Россией, пишет телеканал CNN со ссылкой на ознакомленного с планами неназванного собеседника. В Министерстве иностранных дел РФ отрицают.



По информации журналистов CNN, переговоры должны пройти в Саудовской Аравии.

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Их собеседник отказался сообщить состав участников возможных переговоров.



После этого представитель российского Министерства иностранных дел Марина Захарова сказала пропагандистскому агентству ТАСС, что новая встреча с США на этой неделе якобы не планируется.

Эта информация появилась на фоне встречи между США и Украиной в Саудовской Аравии, которая состоится 11 марта. На ней страны будут обсуждать двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие и путь к миру.



Украину на переговорах будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров.



От Соединенных Штатов на переговорах ожидаются госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Их делегация хочет определить, готова ли Украина к "серьезным" уступкам России, написало агентство Reuters.

США и Россия провели встречу в Саудовской Аравии 18 февраля, во время неё страны договорились о переговорных группах касательно Украины.

США и Россия согласились восстановить штат посольств, создать механизм консультаций, заложить основу для будущего сотрудничества и продолжать взаимодействие.