Данілов: Бунт Пригожина – спецоперація, погоджена з Путіним, щоб перевірити генералів
Бунт ватажка терористичної групи Вагнера Євгена Пригожина був спецоперацією, проведення якої було погоджено з російським диктатором Володимиром Путіним, а мета – виявлення нелояльних генералів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у етері телемарафону.
Данілова запитали, чому після бунту Пригожин не покараний, адже в країні з диктатурою зазвичай не вибачають заколотникам.
"Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, погоджена з Путіним. Для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані саме до Путіна та його оточення", – відповів секретар РНБО.
Він додав, що вже є розуміння кількості генералів, які відсторонені від виконання своїх обов'язків, частина з них перебуває за ґратами.
- Надвечір 23 червня 2023 року ватажок Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву під хибним приводом. Увечері наступного дня він домовився з Кремлем нібито через васала Кремля в Мінську Лукашенка і відвів війська.
- Кремль заявив, що Пригожин поїде до Білорусі, Лукашенко сказав, що терористи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- У липні вагнерівці почали прибувати до Білорусі. За даними ГУР, завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.
- Міністр оборони Рєзніков вважає, що в оточенні Путіна почався конфлікт після бунту Пригожина.
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