Данілов: Бунт Пригожина – спецоперація, погоджена з Путіним, щоб перевірити генералів

Бунт ватажка терористичної групи Вагнера Євгена Пригожина був спецоперацією, проведення якої було погоджено з російським диктатором Володимиром Путіним, а мета – виявлення нелояльних генералів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у етері телемарафону.

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Данілова запитали, чому після бунту Пригожин не покараний, адже в країні з диктатурою зазвичай не вибачають заколотникам.

"Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, погоджена з Путіним. Для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані саме до Путіна та його оточення", – відповів секретар РНБО.

Він додав, що вже є розуміння кількості генералів, які відсторонені від виконання своїх обов'язків, частина з них перебуває за ґратами.

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