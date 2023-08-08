Данилов: Бунт Пригожина – спецоперация, согласованная с Путиным, чтобы проверить генералов
Бунт главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина был спецоперацией, проведение которой было согласовано с российским диктатором Владимиром Путиным, а цель – выявление нелояльных генералов. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.
Данилова спросили, почему после бунта Пригожин не понес наказания, ведь в стране с диктатурой обычно не прощают заговорщиков.
"Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, согласованная с Путиным. Для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены по отношению именно к Путину и его окружению", – ответил секретарь СНБО.
Он добавил, что уже есть понимание о количестве генералов, которые отстранены от выполнения своих обязанностей, часть из них находится за решеткой.
- Под вечер 23 июня 2023 года главарь Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву под ложным предлогом. Вечером следующего дня он договорился с Кремлем якобы через вассала Кремля в Минске Лукашенко и отвел войска.
- Кремль заявил, что Пригожин поедет в Беларусь, Лукашенко сказал, что террористы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- В июле вагнеровцы начали прибывать в Беларусь. По данным ГУР, задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.
- Министр обороны Резников считает, что в окружении Путина начался конфликт после бунта Пригожина.
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