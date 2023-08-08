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Данилов: Бунт Пригожина – спецоперация, согласованная с Путиным, чтобы проверить генералов

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 17:49
Данилов: Бунт Пригожина – спецоперация, согласованная с Путиным, чтобы проверить генералов - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Бунт главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина был спецоперацией, проведение которой было согласовано с российским диктатором Владимиром Путиным, а цель – выявление нелояльных генералов. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Данилова спросили, почему после бунта Пригожин не понес наказания, ведь в стране с диктатурой обычно не прощают заговорщиков.  

"Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, согласованная с Путиным. Для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены по отношению именно к Путину и его окружению", – ответил секретарь СНБО.

Он добавил, что уже есть понимание о количестве генералов, которые отстранены от выполнения своих обязанностей, часть из них находится за решеткой.

Читайте также: Фирмы Пригожина продолжают получать в России госконтракты даже после мятежа

Наталья Медведева
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группа вагнеравладимир путиневгений пригожинАлексей Данилов
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